醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核

政府日前修例賦權醫務衞生局局長可就可疑「免針紙」宣告失效，郭卓堅昨再入稟高院申司法覆核，質疑修例做法令受影響人士無法上訴，要求法庭頒令做法不合理及不合法。郭明言勝算微，但仍自費入稟。

質疑修例不合理 無

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