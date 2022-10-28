醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 政治版 2022/10/28 分享： 分享： 政府日前修例賦權醫務衞生局局長可就可疑「免針紙」宣告失效，郭卓堅昨再入稟高院申司法覆核，質疑修例做法令受影響人士無法上訴，要求法庭頒令做法不合理及不合法。郭明言勝算微，但仍自費入稟。 質疑修例不合理 無 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 今日 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 案件涉國安法 關押時間非特別長 今日 案件涉國安法 關押時間非特別長 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 今日 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 你可能感興趣 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 今日 01:00 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 案件涉國安法 關押時間非特別長 今日 01:00 案件涉國安法 關押時間非特別長 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 今日 01:00 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 司法覆核 郭卓堅 醫務衞生局 盧寵茂 疫苗 醫生 基本法 葉劉淑儀 疫苗通行證 行政會議