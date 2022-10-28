林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 再上訴無意義 指政府敗訴顯港是法治社會 政治版 2022/10/28 分享： 分享： 港府於「免針紙案」敗訴，當局及後修例填補漏洞。律政司司長林定國昨日透露，政府事前無預計免針紙會被濫發，強調修例後已解決問題，再提上訴並無意義；他又形容政府被判敗訴，正彰顯香港是法治社會。 「哪會有人預計 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 案件涉國安法 關押時間非特別長 今日 案件涉國安法 關押時間非特別長 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 今日 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 今日 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 你可能感興趣 案件涉國安法 關押時間非特別長 今日 01:00 案件涉國安法 關押時間非特別長 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 今日 01:00 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 今日 01:00 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 政治 律政司 林定國 香港 指數 施政報告 東盟 普通法 醫務衞生局