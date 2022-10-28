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林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決

再上訴無意義 指政府敗訴顯港是法治社會

政治版 2022/10/28

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港府於「免針紙案」敗訴，當局及後修例填補漏洞。律政司司長林定國昨日透露，政府事前無預計免針紙會被濫發，強調修例後已解決問題，再提上訴並無意義；他又形容政府被判敗訴，正彰顯香港是法治社會。

「哪會有人預計

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