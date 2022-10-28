食肆酒吧下周四起 可通宵營業 燒烤場重開 宴會台上拍照免戴口罩 港聞版 2022/10/28 分享： 分享： 本港疫情雖有緩慢向上迹象，但重症和死亡數字沒有顯著上升，醫衞局昨宣布下周四起再放寬3項防疫措施，包括解除餐飲處所和表列處所營業及堂食時間限制，即食肆和酒吧事隔兩年終可通宵營業。 酒吧業界歡迎放寬防疫措施 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 新症升破6千宗 嘶哮症女童深切治療 今日 新症升破6千宗 嘶哮症女童深切治療 議員：旅業缺人 恐更多旅社關門市 今日 議員：旅業缺人 恐更多旅社關門市 醫衞局：防疫急切 賦權廢除免針紙 今日 醫衞局：防疫急切 賦權廢除免針紙 你可能感興趣 新症升破6千宗 嘶哮症女童深切治療 今日 01:00 新症升破6千宗 嘶哮症女童深切治療 議員：旅業缺人 恐更多旅社關門市 今日 01:00 議員：旅業缺人 恐更多旅社關門市 醫衞局：防疫急切 賦權廢除免針紙 今日 01:00 醫衞局：防疫急切 賦權廢除免針紙 防疫措施 餐飲 酒吧