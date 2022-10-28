本港疫情雖有緩慢向上迹象，但重症和死亡數字沒有顯著上升，醫衞局昨宣布下周四起再放寬3項防疫措施，包括解除餐飲處所和表列處所營業及堂食時間限制，即食肆和酒吧事隔兩年終可通宵營業。

酒吧業界歡迎放寬防疫措施

...