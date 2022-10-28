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食肆酒吧下周四起 可通宵營業

燒烤場重開 宴會台上拍照免戴口罩

港聞版 2022/10/28

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本港疫情雖有緩慢向上迹象，但重症和死亡數字沒有顯著上升，醫衞局昨宣布下周四起再放寬3項防疫措施，包括解除餐飲處所和表列處所營業及堂食時間限制，即食肆和酒吧事隔兩年終可通宵營業。

酒吧業界歡迎放寬防疫措施

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