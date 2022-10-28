蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用

作為蘋果（Apple）設備使用者，相信iCloud就用得多，但大部分時間可能只是用作備份，對其網頁版也相對陌生。為了吸引更多用戶使用網頁版，蘋果對桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta

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