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蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用

行政人員版 2022/10/28

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作為蘋果（Apple）設備使用者，相信iCloud就用得多，但大部分時間可能只是用作備份，對其網頁版也相對陌生。為了吸引更多用戶使用網頁版，蘋果對桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta

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欄名 : 科技新知

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