蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用 行政人員版 2022/10/28 分享： 分享： 作為蘋果（Apple）設備使用者，相信iCloud就用得多，但大部分時間可能只是用作備份，對其網頁版也相對陌生。為了吸引更多用戶使用網頁版，蘋果對桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 2022/10/26 NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 Chrome明年2月起 不再支援Windows 7 2022/10/26 Chrome明年2月起 不再支援Windows 7 藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 2022/10/25 藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦 2022/10/25 樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 2022/10/24 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 Apple iCloud 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 服務 iPhone