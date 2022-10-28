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TKO Spot「盛世足球狂熱」 7大足球挑戰+互動裝置自製專屬球員卡

行政人員版 04:00 2022/10/28

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世界盃將於下月舉行，黛安知道，領展旗下嘅TKO Spot商場，今日（28日）起至明年1月1日將舉辦「盛世足球狂熱」活動，商場今次聯同法國大型運動品牌DECATHLON舉辦「盛世足球體驗」，提供7款唔同主題免費足球挑戰；其中周日（30日）起至11月30日期間嘅星期日，TKO Spot嘅3樓「將軍競技場」，將舉辦6款足球遊戲體驗，而12月至1月期間嘅周末和公眾假期，將加入5 vs 5嘅巨型真人足球機；大人同小朋友都啱玩，齊齊體驗喺球場上嘅快感。

商場2樓更設有球衣展覽區，收藏家陳嘉健（阿Dee）會提供8件簽名版經典球衣喺商場展出，包括2018年世界盃法國國家隊球星麥巴比的簽名球衣等，球迷可近距離欣賞一眾球星嘅戰衣。顧客更可以用互動裝置自製專屬球員卡，然後影番張靚相上載至社交媒體同朋友分享。

另外，顧客喺推廣期內，喺指定商場消費滿$1,500並登記成為領展會員，可換領限量版人氣多用途繩索背帶及水桶包，禮品數量共1,000份，換完即止。活動詳情可瀏覽Linkhk.com

本文轉載自《晴報

七大足球運動體驗

「堅離地足球」：以腳保持足球離地

「飛鏢足球」：命中目標取得最高分數

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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