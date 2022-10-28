上星期接待了近20名香港專上學院廣告設計學生到集團辦公室參觀，我為他們介紹集團理念和發展概況，也讓他們的師兄、現集團子公司其中一個負責人跟他們做分享。

如果我沒記錯，我們從2016年開始便安排同樣的活動，當時集團只有60多人，現在已是170人的團隊。這幾年，有兩名該校畢業生更成為集團子公司的負責人。他們副學士畢業後升讀學位課程，畢業後在我們集團工作，後來更在集團下創業。我非常感激香港專上學院為集團培養了優秀的人才。

10年前我有感行業留不住有能力和熱誠的年輕人而創業，認為留不住年輕人的行業是沒有將來的，我希望通過共享成果模式，讓他們合理地分享到勞動成果。我們也希望讓認同集團理念、有能力和自信、有冒險精神的年輕人踏上事業的快車，在集團下創業成為合夥人。

這幾年，我們還作出大膽的嘗試，讓大學生剛畢業便創業。我們相信市場環境變異，年輕人有不同的學習和成長路徑，不一定要因循傳統模式。

我30多年前入行的時候，已經有人說廣告是夕陽行業，想不到這個「夕陽」也真漫長。我認為沒有夕陽行業，只有夕陽心態，給予年輕人希望，讓他們塑造行業的未來，行業便有希望。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》