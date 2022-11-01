創意文化及科技創新展示平台   Inno4life突破界限滙聚青年人才   助銀髮族及行動不便者各展所長

香港求「才」若渴，行政長官李家超日前在首份《施政報告》中，推出多項「搶企業，搶人才」政策，冀吸引海外專才來港增強本港競爭力。另一邊廂，積極培養及留住本地人才同樣重要。為了凝聚本地文化、科技年輕創業家，大灣區青年發展促進會聯同Media360 Asia Limited，創立首個本地青年人的創意文化及科技創新展示平台「Inno4life」，平台早前一連三日舉行「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」，讓不同香港初創企業接觸優質投資者或潛在合作夥伴。

▲ 大灣區青年發展促進會聯同Media360 Asia Limited，上周五（21日）起一連三日舉行「Inno4life - 創意文化及科技創新展覽2022」，並邀得多位嘉賓主持開幕。

大會同時首次引入機械人協助銀髮族及行動不便人士遙距參觀展覽，大灣區青年發展促進會主席譚麗時表示：「其實香港有很多身體殘障或者行動不便的朋友，他們能力非常高，若我們懂得發掘、培養，給予合適的機會，他們會是對企業很有歸屬感的人才。香港需要精英，同時亦需要對香港有歸屬感的青年人。」

▲ 大灣區青年發展促進會主席譚麗時認為，香港很多身體殘障人士其實都富有才能，希望僱主能要用心發掘及培育這些人才。

重量級嘉賓主持開幕 各界名人分享洞見

是次展覽的主禮嘉賓陣容鼎盛，包括港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪爲民教授太平紳士、立法會議員邱達根及立法會議員陸瀚民等。同場還有大灣區青年發展促進會首席會務顧問黎達生，MH，太平紳士、大灣區青年發展促進會首席會務顧問徐小龍，MH、香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長、香港電競總會創會會長楊全盛太平紳士、香港數碼港管理有限公司首席企業發展官陳志恒，以及香港復康聯會主席張偉良BBS, MBE, QGM等重量級嘉賓。

洪爲民於開幕禮上致詞，認為創新可以融入生活，並引用中共中央總書記習近平在二十大報告中強調，「必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力」。洪爲民指出，「無論是日前的二十大還是最新的《施政報告》，都非常注重創新、科技和大灣區合作，希望香港日後能吸引更多人才投入行業，並透過大灣區發揮所長和潛能。」

▲ Media360 Asia Limited董事温依婷表示，Inno4life平台未來打算舉辦其他不同類型活動，例如參觀、研討會等，凝聚業界。

Media360 Asia Limited董事温依婷指出，《施政報告》中積極提倡發展創科，並欲在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，就四大發展方向制訂政策。她認為，政策主要集中於初創及培養初創人才，但創科企業的持續發展策略則較小提及，「創科公司的擴展對於整體的創科發展非常重要，政府帶頭吸引海內外創投公司投本港的創科項目，讓企業得以擴展，甚至成為下一個獨角獸。」

譚麗時及温依婷冀Inno4life平台能為初創公司提供更多機遇，在短時間內接觸優質投資者，從而籌募資金，並透過是次展覽分享元宇宙、新教育方式、及最新醫療科技等最新資訊，同時在場內設立一對一商務配對，為初創企業吸納更多人脈及資金。大會同時邀請各界名人分享他們的最新科技及洞見，包括商湯科技亞太區香港總經理周宏謙、淘寶天貓香港區總經理陳子堅，以及The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠等。

機械人遙距參觀展覽 多元共融覓出路

是次展覽開創先例首度引入機械人，香港傷殘青年協會的會員可以輪流控制機械人，遙距參觀展覽。這台機械人來自香港科技園培育的本地科技公司「諾達科技」，其創始人林智祥分享，該機械人的界面正是由一名受先天疾病影響、行動不便的同事Gary所設計。Gary患有大腦麻痺症，發病前一直與正常人無異，至大學階段右邊手部及腳部均受影響，不良於行。他畢業於香港城市大學的文學士（創意媒體），「當時我們是初創公司，其中一位同事向我介紹Gary，我覺得這個人合適，有經驗及能力，只是行動不便，沒有猶豫便決定聘用。」

▲ 林智祥創辦的科技公司「諾達科技」，為是次展覽提供機械人，讓行動不便人士遙距參與。

他續說，Gary主要負責設計方面的工作，故不太需要回公司，可以採用彈性的工作安排，「遙距工作沒有問題，現時很多溝通亦可以透過科技解決，例如疫情下我們早已習慣了，改用雲端視訊會議軟體開會。」Gary至今已服務該公司近兩年，他說行動不便人士就業需要面對不少困難，企業有很多不同的考慮，幸獲此工作機會，可以學以致用。他又舉例，自己曾透過勞工處尋覓工作，但只獲安排一些較簡單的職位，例如電話接綫生，「那些工作根本發揮不到我自身的才能。」

平台創辦人譚麗時一直關注行動不便人士的福利及長遠職涯發展，遂萌起引入機械人遙距參考展覽的想法，冀身體有殘障的年輕人亦有同等機會，發揮自身所長。譚麗時分享，母親患有家族遺傳的強直性脊椎炎，她30歲時也確診，早上起床時會有晨僵，需要花超過半小時才可起床，「其實我小時候已經開始幻想，有天需要坐輪椅。」正是這一個背景及經歷，讓她特別關注行動不便人士的景況。

譚麗時的想法與林智祥不謀而合，促成是次合作的機會，並獲得香港傷殘青年協會的大力支持。林智祥介紹，「透過我們的機械人，行動不便人士可以猶如親臨現場，不但可以透過鏡頭參觀攤位，亦可以與展商互動。」譚麗時希望相關安排可以開拓行動不便的年青人的視野，讓他們緊貼科技及創意文化的發展趨勢，發展未來職涯技能。

▲ 香港傷殘青年協會的會員可以輪流控制這台機械人，遙距參觀展覽。

香港傷殘青年協會行政總裁劉家倫表示，會員對今次安排反應熱烈，「過去大家都較少機會可以控制機械人，所以感到很新穎。」他形容，是次機械人參展有如「行前了半步」，打破過往界限及地域限制，「給予大家一個新方向，無論是招聘會或是展覽，日後都可以考慮用這個方式，讓傷殘人士猶如置身現場交流。」

冀形成創科界社區 互相支持合作

譚麗時分享，其公司亦有聘用一名患上俗稱「玻璃骨」，即成骨不全症的患者，「就算是行動不便人士，都需要追求夢想，其實只要我們提供平台，就可以讓他們發掘自己想做的事。」

她表示，只要用心培育這些員工，讓他們發揮所長，他們會對企業很有歸屬感，並願意貢獻公司，「希望僱主日後能願意接納他們，就好像元宇宙一樣大家都是平等的，特別是創意文化及創身科技，他們可以足不出戶就能發揮所長。」

▲ 場內展出不同創意文化及科技，與參加者分享元宇宙、新教育方式、及最新醫療科技等最新資訊。

温依婷鼓勵，有意入行的年輕人勇敢尋求機會，「其實我們創科界也求才若渴，非常需要生力軍，很多機構亦願意提供實習機會予年輕人。」她透露，Inno4life平台未來打算舉辦其他不同類型活動，例如參觀、研討會等，凝聚業界，「是次舉辦展覽只是一個開始，我們希望本港創科界可形成一個社區，大家互相支持、學習，同時有不同合作的可能性。」

(特約)