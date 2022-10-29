Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點

人氣美式甜點店Butter去年於中環置地廣場開設期間限定店，今年再下一城，首次於尖沙咀K11 MUSEA開設全新堂食店，滿足一眾九龍區的甜品迷。

店內最受歡迎的9款蛋糕及甜批，每日會以件裝形式限量供應，

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