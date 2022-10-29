Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 副刊版 2022/10/29 分享： 分享： 人氣美式甜點店Butter去年於中環置地廣場開設期間限定店，今年再下一城，首次於尖沙咀K11 MUSEA開設全新堂食店，滿足一眾九龍區的甜品迷。 店內最受歡迎的9款蛋糕及甜批，每日會以件裝形式限量供應， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 2022/10/26 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 2022/10/24 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 2022/10/17 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 2022/10/15 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 2022/10/10 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 餐廳 中環 尖沙咀 食譜 甜品 蛋糕 朱古力 K11 MUSEA 烘焙 九龍