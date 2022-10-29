市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延

差估署最新樓價指數本周四（27日）公布，一如預期，9月指數按月再跌2.1%，連跌4個月，創下逾3年半新低。樓價於今年首3季累跌8.07%，若與2021年9月歷史高位比較，則累跌逾9%。

樓價持續回軟，數

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