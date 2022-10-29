市場充斥睇淡後市情緒 蝕讓潮蔓延 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 差估署最新樓價指數本周四（27日）公布，一如預期，9月指數按月再跌2.1%，連跌4個月，創下逾3年半新低。樓價於今年首3季累跌8.07%，若與2021年9月歷史高位比較，則累跌逾9%。 樓價持續回軟，數 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 2022/10/22 施政報告減辣「不似預期」 業主劈價沽貨 樓價料跌10% 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 2022/10/15 樓市陰霾滿布 業界促「撤辣招」脫困局 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 2022/10/08 樓市疲弱 低價蝕讓潮蔓延至鐵路盤 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 2022/10/01 樓價持續回落 藍籌屋苑呎價兩個月跌逾一成 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 2022/09/24 本港加息周期正式啟動 料全年樓價累跌10% 二手市場 樓價 施政報告