《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 樓價由年初起持續回落，雖然政府於新一份《施政報告》中，已放寬雙辣稅，但只限外地專才於本港住滿7年，並成為永久居民後才可申請退款。在沒有其他減辣措施配合下，令樓市未見起色，尤其是二手市場，繼續出現低市價 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 你可能感興趣 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 01:00 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 01:00 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 01:00 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 最新專欄文章 更多 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 二手市場 一手市場 施政報告 放盤 樓價