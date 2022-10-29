《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色

樓價由年初起持續回落，雖然政府於新一份《施政報告》中，已放寬雙辣稅，但只限外地專才於本港住滿7年，並成為永久居民後才可申請退款。在沒有其他減辣措施配合下，令樓市未見起色，尤其是二手市場，繼續出現低市價

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