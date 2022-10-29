減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底

【分析】新一份《施政報告》中，除了為吸引外地專才落地生根，推出可退雙辣稅，但除此之外，並沒有其他減辣或提振樓市的措施，令樓市氣氛持續疲弱，而本港樓價由年初起已累跌約8%，甚至屬逾3年半以來的低位，但綜

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