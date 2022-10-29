減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 【分析】新一份《施政報告》中，除了為吸引外地專才落地生根，推出可退雙辣稅，但除此之外，並沒有其他減辣或提振樓市的措施，令樓市氣氛持續疲弱，而本港樓價由年初起已累跌約8%，甚至屬逾3年半以來的低位，但綜 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 你可能感興趣 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 01:00 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 01:00 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 01:00 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 最新專欄文章 更多 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 施政報告 印花稅 財政司 銀行 樓價