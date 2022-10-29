豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 【外地專才退稅篇】新一份《施政報告》提出，為求吸納外地專才，並留港來地成根，合資格人士於居港7年，並成為香港永久性居民後，其購入並持有的首個住宅物業，可申請退還已繳付的買家印花稅（BSD）及新住宅印花 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 你可能感興趣 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 01:00 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 01:00 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 01:00 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 最新專欄文章 更多 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 施政報告 銀主盤 印花稅 豪宅 二手市場 天璽 皓畋