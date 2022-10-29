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豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案

置業家居 2022/10/29

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【外地專才退稅篇】新一份《施政報告》提出，為求吸納外地專才，並留港來地成根，合資格人士於居港7年，並成為香港永久性居民後，其購入並持有的首個住宅物業，可申請退還已繳付的買家印花稅（BSD）及新住宅印花

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欄名 : 封面故事

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