將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半

【新鐵路篇】新一份《施政報告》提出多項運輸基建措施，包括港鐵將軍澳綫向南延伸至將軍澳第137區、興建由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘的中鐵綫；同時東鐵綫科學園/白石角站，可望在2023年或更早落成，而計劃

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