將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 【新鐵路篇】新一份《施政報告》提出多項運輸基建措施，包括港鐵將軍澳綫向南延伸至將軍澳第137區、興建由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘的中鐵綫；同時東鐵綫科學園/白石角站，可望在2023年或更早落成，而計劃 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 你可能感興趣 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 01:00 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 01:00 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 01:00 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 最新專欄文章 更多 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 今日 富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 施政報告 放盤 二手市場 首都 LP6