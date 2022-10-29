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富榮花園3房叫價 較高位回落逾25%

置業家居 2022/10/29

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【私人參建資助房屋篇】政府務求加快住屋供應，宣布推出「私人發展商參建資助房屋先導計劃」，將於下個財政年度推出3幅土地，供發展商投標興建及出售，並以指定的市價折扣率出售，甚至鼓勵發展商改劃其土地興建資助

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欄名 : 封面故事

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