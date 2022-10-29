富榮花園3房叫價 較高位回落逾25% 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 【私人參建資助房屋篇】政府務求加快住屋供應，宣布推出「私人發展商參建資助房屋先導計劃」，將於下個財政年度推出3幅土地，供發展商投標興建及出售，並以指定的市價折扣率出售，甚至鼓勵發展商改劃其土地興建資助 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 你可能感興趣 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 01:00 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 01:00 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 01:00 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 最新專欄文章 更多 今日248伙推售 部分增優惠搶客 今日 今日248伙推售 部分增優惠搶客 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 今日 將軍澳6日錄9宗蝕讓 最多損手一成半 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 今日 豪宅睇樓量上升 惟仍錄多宗劈價個案 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 今日 減辣落空股市急挫 樓價短期繼續尋底 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 今日 《施政》樓市着墨少 二手交投未見起色 施政報告 放盤 移民 居屋二手市場 居屋自由市場 富榮花園 康山花園 宏景花園 愛蝶灣