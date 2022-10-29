今日248伙推售 部分增優惠搶客

【新盤部署】新一份《施政報告》於上周三公布後，雖然未見有減辣措施，但新盤推售步伐明顯加快，部分更加推置業優惠吸客，務求在淡市中突圍，當中於周六（今日）就有約248伙作推售。

當中由恒地發展的粉嶺北ONE

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