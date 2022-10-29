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油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣

置業家居 2022/10/29

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新一份《施政報告》公布後，雖然未有明顯的減辣措施，但發展商推盤步伐明顯加快，由保利置業及尚嘉控股合作的油塘高超道項目，現命名為朗譽（CHILL RESIDENCE），已獲批售樓紙，項目提供634伙，最

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欄名 : 新盤速遞

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一手市場 朗譽 連方I 施政報告

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