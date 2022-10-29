油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 新一份《施政報告》公布後，雖然未有明顯的減辣措施，但發展商推盤步伐明顯加快，由保利置業及尚嘉控股合作的油塘高超道項目，現命名為朗譽（CHILL RESIDENCE），已獲批售樓紙，項目提供634伙，最 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 今日 長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 2022/10/22 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 2022/10/22 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 2022/10/15 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 2022/10/15 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 一手市場 朗譽 連方I 施政報告