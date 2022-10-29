長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 由萬科香港發展的長沙灣醫局街項目，日前亦命名為連方BONDLANE，整個系列分兩期發展，並率先推出連方I，涉及158伙，已在周四（27日）上載樓書，實用面積232平呎起，將於下月初公布首張價單，售價將 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 今日 油塘朗譽提供634伙 最快下月開賣 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 2022/10/22 粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna首批113伙 折實最平$276.3萬起 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 2022/10/22 元朗PARK YOHO Bologna首推50伙 折實入場費$391萬起 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 2022/10/15 PARK YOHO Bologna錦田翠綠景 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 2022/10/15 PARK YOHO Bologna優雅奢華風 一手市場 朗譽 連方I