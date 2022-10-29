長沙灣連方I涉及158伙 面積232呎起 料下月推售

由萬科香港發展的長沙灣醫局街項目，日前亦命名為連方BONDLANE，整個系列分兩期發展，並率先推出連方I，涉及158伙，已在周四（27日）上載樓書，實用面積232平呎起，將於下月初公布首張價單，售價將

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入