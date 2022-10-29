CCL再跌0.17% 年底前料下試160點 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）已連跌3周，本周報168.21點（根據10月17日至10月23日簽訂的正式買賣合約，10月3日至10月9日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌約0.17%。 按地區劃分，本周4區樓 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周降0.89% 報168.49點 創逾4年半新低 2022/10/22 CCL按周降0.89% 報168.49點 創逾4年半新低 CCL按周降0.36 %報170點 料跌勢持續 2022/10/15 CCL按周降0.36 %報170點 料跌勢持續 CCL單周反彈0.75% 料樓價下調方向未變 2022/10/08 CCL單周反彈0.75% 料樓價下調方向未變 CCL連降11周 料年底重返2017年水平 2022/10/01 CCL連降11周 料年底重返2017年水平 CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 2022/09/24 CCL最新報169.93點 連挫10周 創四年半新低 施政報告