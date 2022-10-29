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CCL再跌0.17% 年底前料下試160點

置業家居 2022/10/29

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中原城市領先指數（CCL）已連跌3周，本周報168.21點（根據10月17日至10月23日簽訂的正式買賣合約，10月3日至10月9日簽訂的臨時買賣合約計算），按周跌約0.17%。

按地區劃分，本周4區樓

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