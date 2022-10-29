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倫敦Chelsea Waterfront-POWERHOUSE坐擁泰晤士河景 逾千呎2房售$1,520萬起

置業家居 2022/10/29

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英國倫敦Zone 2為高尚住宅區，市內多個地標及多所名校均坐落於此。該區最新有長實旗下公司發展的泰晤士河畔豪宅Chelsea Waterfront-POWERHOUSE在港推售，首批先推出20伙，2房

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欄名 : 海外置業

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