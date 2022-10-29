「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」 推廣香港原創品牌 拓展國內市場商機 置業家居 2022/10/29 分享： 分享： 融入大灣區發展可創造商機！由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的商務平台「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」，將於11月在珠海舉行實體展覽，推廣香港原創設計，為香港品牌拓展 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 今日 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 你可能感興趣 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 今日 01:00 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 最新專欄文章 更多 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 今日 2.Lemon Keeper 保存檸檬兼刨皮 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 2022/10/22 Miele香港25周年展覽 承諾耐用環保 推崇可持續發展 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 2022/10/22 IKEA BLÅVINGAD系列 採海洋廢棄回收材料製作 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 2022/10/22 Francfranc形點新店開幕 推全新迪士尼公主家品 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 2022/10/22 亞洲網購平台Vermillion 推崇回收與升級改造 大灣區 展覽 消費資訊