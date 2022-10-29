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「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」 推廣香港原創品牌 拓展國內市場商機

置業家居 2022/10/29

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融入大灣區發展可創造商機！由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構的商務平台「香港智營設計‧閃躍大灣區2022」，將於11月在珠海舉行實體展覽，推廣香港原創設計，為香港品牌拓展

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欄名 : 家居頭條

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