可樂聯乘《BLEACH》期間限定店 贈飲新口味送紀念品 副刊版 2022/10/29 分享： 分享： 可口可樂新跨媒體平台「Coca-Cola Creations」，聯乘人氣動漫《BLEACH》（《漂靈》），為記念全新電視動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》，推出新限定口味「可口可樂Soul ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 2022/10/18 中環戶外空間The Grounds 全新升級活動及娛樂 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 2022/10/12 升級版屯門山海節 3+2輕騎文化山系路綫遊 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 2022/10/06 小眾主題本地遊 揭開宗教種族神秘面紗 全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 2022/10/01 全港最大親子攀爬樂園 本地唯一洞穴探險＋繩網區 活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁 2022/09/24 活化珊瑚行動 保育海洋生態 重建深水灣珊瑚礁 遊戲 尖沙咀 汽水 可口可樂