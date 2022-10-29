「免針紙」案啟示 醫委會制度須改進

7名醫生涉嫌濫發「新冠疫苗醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」），當中所涉及兩萬多張「免針紙」的存廢，引起之軒然大波餘波未了。

「長洲覆核王」郭卓堅透過司法覆核，挑戰當局廢除相關「免針紙」的決定，最終法院裁定政府敗訴，政府放棄上訴，並極速透過行政會議修訂《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章L），周三（26日）在立法會以「先訂立後審議」的方式通過法案，而郭卓堅則於日前再就修例入稟申請司法覆核。

修例賦權醫衞局局長廢除涉事及疑有問題的「免針紙」，並可發出過渡證明書予個別群組的病人，而由宣告至「免針紙」失效不得少於14日，個別失效宣告亦須以局長認為適當的方式公布。

雖然修例亦訂明，被宣告失效的涉案醫生可在接獲通知起7日內，向醫衞局局長作出書面申述，解釋不應廢除相關「免針紙」的原因，但由於現時7位醫生皆已被捕或離港，作出申述並被接納的機會十分低，相信涉及的兩萬多張免針紙將會在11月9號宣告失效。

今次的修例風波，與以往特區政府被市民司法覆核的案件不盡相同。醫衞局局長盧寵茂最初宣布「免針紙」失效時，顯然並未充分徵詢律政司意見。

不過，亦有說法指，宣布「免針紙」失效是局方挺身而出保障市民，以求穩妥防疫的一種舉措，但此舉卻引起部分市民不滿，認為當局越權，有侵犯個人私隱以及接種疫苗與否的權利之嫌，亦破壞醫生專業自主。

倘交醫委會審理 料需時數年

民間普遍認為，涉嫌濫發「免針紙」的7名醫生，對病人評估的確草率馬虎，但當局在沒有所有個案的資料下宣布兩萬多張「免針紙」失效，亦是草率的行為；亦有一些病人組織認為，此舉對一些真正出於健康理由而申請「免針紙」的病人造成不便，除了可能要再花費額外金錢，亦要在極短時間尋找另一名醫生，證明其身體狀況不適合接種疫苗。

一般而言，當醫生被懷疑有失德行為，是由公眾以及政府當局發信投訴醫生，啟動醫委會的審訊程序，但由於一般醫療事故搜證需時甚久，加上很多個案要邀請專家證人撰寫報告，安排程序上亦要有一定比例的業界與界外人士同時審訊，以確保公平原則，因此一宗懷疑醫療失德的個案，往往需要兩至三年時間才能水落石出。

由於醫委會並沒有相關機制，將對公眾有重大影響的個別案件與其他一般索償個案分開，按緩急先後處理，若政府根據以往做法，把今次濫發「免針紙」個案提交醫委會審理，可能亦要用上數年時間才能審訊完畢，如此不但涉案7名醫生在未來數年仍然逍遙法外，亦會影響醫務衞生局以至特區政府的管治威信，相信當局是盤算過現時市民採取司法覆核的風險，以及現時行政與立法機關之間的關係後，才制定出相關策略。

全面滲透高效文化 振管治威信

事實上，以「快刀斬亂麻」方式解決這些「大是大非」的案件，有助提高特區政府施政效率及管治威信，與經常受立法會「拉布」拖累的往屆政府不可同日而語；當局既可證明本港司法公正獨立，同時在「愛國者治港」原則下，行政及立法機關又較以往提升了積極性和效率，這與香港回歸25年來的治理方式，有着根本性的正向改變。

反觀一些如醫委會般參照舊有殖民地政府遺留的制度，則有需要與時並進，作出一些根本性改動，例如優化投訴機制，同時保障市民健康和醫生的私隱及上訴權利；並改善審理案件的效率，委員會可考慮按案件的嚴重程度及分類，編制審訊時間表，騰出空間審理一些對公眾及社會有較大影響的醫療個案，有助盡快審判、將涉事醫生繩之於法，釋除公眾疑慮，真正做到維護民康，至於一些較小型的一般案件，則可透過類似小額錢債審裁處的方式簡易審理。只有把新一屆特區政府的高效文化，滲透至各公務員及半官方體制，才有望令整體管治變得更有效率及順暢。（文章只代表個人立場）

▲ 7名醫生涉嫌濫發「免針紙」餘波未了，政府日前修例，賦權醫衞局局長廢除涉事「免針紙」，相關修例再被入稟司法覆核。（資料圖片）