疫下積極優化 為疫後騰飛作準備

對抗新冠疫情第三年，勝利的曙光就在眼前，有些商家苦撑至今，終於支持不住倒閉；雖然可惜，但有失敗者，就會有成功者，成功者除了積極優化經營措施熬過疫情，更是能抓住窗口期的發展機遇，為後疫情時代騰飛打下堅實的基礎。

曾幾何時，香港社會流行一種看法：抗議超市霸權，支持小商小販。當時我也覺得香港兩大連鎖超市一成不變、不思進取，但疫情以來，兩大連鎖超市逆市發展，令人刮目相看。

超市穩定物資 發展電子支持

首先，連鎖超市為香港提供了優質穩定的物資保障。有段時間，本港豬肉供應緊張，街市攤販的豬肉賣出了海鮮價，而我家附近的超市每天早上9時左右，就會有送貨工人將大批盒裝冰鮮豬肉送上貨架，如有消費者搶購，超市就會動態調整，後期增加供應量，搶了幾天之後，我也就退出了囤豬肉的行列。

此外，在街市攤販買過兩次豬肉，做出來騷味很重，孩子都不吃，而超市的盒裝冰鮮豬肉，不論是內地、韓國還是澳洲來貨，品質都不錯。如今我已養成習慣，只在超市購買豬肉，對超市的供貨也更有信心。

其次，超市亦積極發展自助付款機和電子支付工具。以前在繁忙時段，看到人工通道一排推着購物車、不急不忙的顧客，我這種趕着上班接送小孩的人，難免心急如焚，甚至只能放棄購買；而疫情期間，幾乎所有的超市都已陸陸續續安裝了自助付款機，並且除了信用卡外，各類電子支付工具幾乎都包含在內，這讓我在晚間街跑鍛練時，只需帶個手機，就可以順道快速採購家中次日所需。

更進取的是，兩大連鎖超市都發展了基於會員制及積分體系的電商平台，並提供送貨上門和門店取貨兩種方式，部分常購商品不時推廣買一送一、特價促銷。由於超市平台屬於自營模式，商品品質和服務質量會更有保障，至於曾經一至兩周採購一次的另一個網購平台，卻變得愈來愈不好用，貨品供應不穩定，價格不降反升，最近已經很少使用了。不知不覺中，我的採購習慣回歸了超市，綫上綫下結合便捷的電子支付，超市不賺錢才奇怪呢。

完善會員體系 國泰提升服務

不僅是連鎖超市，在疫情中受衝擊最大的國泰航空，雖然之前無法衝上雲霄，需要大幅裁員，可謂元氣大傷，但我作為會員，能感受到這兩年之中，國泰不斷完善會員體系，整合亞洲萬里通和馬可孛羅會，建立新的國泰會，並與銀行合作推出會員信用卡服務，上綫全新的手機應用程式，並持續推送製作精美、內容優質的會員電郵。可以說，國泰在疫情之下沒有沉淪，默默但積極地優化完善系統，為疫情後恢復並提供更好的航空服務，做足充分的準備。

在近幾年疫情的打擊下，香港社會籠罩着濃厚的悲觀情緒，但我相信，香港不是那麼容易認輸的，就像國泰不會倒下一樣，默默改變、時刻準備，一旦風來了，將會飛得更高，飛得更遠！

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▲ 連鎖超市為疫下香港提供了優質穩定的物資保障，亦積極發展自助付款機和電子支付工具，更發展了基於會員制及積分體系的電商平台。（資料圖片）