老有所學 活出晚年精采

很多長者在年輕時，因為各種原因失去了讀書的機會，到年長時很渴望讀書。其實，長者讀書學習不單是完成個人願望，更可為自身和社會帶來裨益：長者透過日常生活中學習和掌握生活技能，維持健康社交生活、擴闊社交圈子，避免與社會脫節，同時能發揮一己之長貢獻社會，繼而活出精采的人生，所以社會一直鼓勵及支持長者投入學習活動。

自70年代起，英國、法國及澳洲等國家，開始推行長者自助學習計劃；至於本港，在80年代後期，相繼有非政府機構為長者開辦不同形式的學習活動，至2007年勞工及福利局和安老事務委員會推行了「長者學苑」計劃，以小學、中學及專上院校作為平台，為長者開辦多元化的學習課程，鼓勵終身學習。現時本港共有196間「長者學苑」分布在港島、九龍及新界各區，課程沒有學歷限制，程度覆蓋興趣班至本科生科目，學費也便宜，不少長者也成為了學員。

上學充實 灌入知識讓大腦活動

筆者之前提到的長輩黃老太，得知區內開辦為期兩年的「老友記健康大學」課程，為長者教授健康和生活知識後，高興得不得了；一輩子從來沒想過有機會上大學讀書，現在機遇來了，是多麼難得！她認為，比起留在家中閒聊度過，上學的日子充實得多，她還希望不斷把知識灌入大腦，使大腦活動活動，家人當然十分支持，立即替她報讀。

早在開學前數周，黃老太已經準備了書包及文具，懷着期待的心情上學。課堂期間，一群長者一起投入課堂，大家都孜孜不倦，黃老太每次放學回家後，總是滔滔不絕地說着課堂中的趣事；她也從不遲到早退，也不走堂曠課，上課前備課、下課後溫習，絕對是一位模範學生。她定下了目標，希望完成整個課程，還叮囑兒子在畢業禮上，給她送上公仔和鮮花，並替她拍照留念。

兒時被迫輟學 暮年學習添意義

黃老太10歲時，因生計而被迫輟學，至今已經70多年沒有上學。她非常珍惜這次的學習機會，除了有幸遇到有心人安排，她也明白自己需要擁有良好的體魄和學習素養：身體一個小毛病，就已足以令手腳不聽使喚，更何況是讀書？但是，沒有毅力和堅持，縱使有良好的體魄，學習也不會成功。

長者到了晚年，要獲得一個學習的機會，怕是難上加難，要錯失一個機會卻談何容易；相比起來，今天我們的學習條件不知道要多好，但卻總是輕易捨棄學習的機會，真的是有點說不過去。

不同的學習態度，將會帶來不同的結果，正如筍子所言：「鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。」所以，無論是年輕人或成年人，當遇上了學習機會，應該懂得珍惜，認真學習；我們也應該鼓勵及幫助身邊的長者多讀書多學習，讓他們透過上學達至「老有所學、老有所為」，晚年生活才更具意義。

▲ 長者讀書學習，可維持健康社交生活、擴闊社交圈子，避免與社會脫節，為自身和社會帶來裨益。（資料圖片）