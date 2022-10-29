地緣政治角力 芯片競賽左右大局 國際版 2022/10/29 分享： 分享： 隨着現代科技進步，芯片儼然已經成為各國競技戰場。今次推薦好書《Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology》講述芯片發展歷史 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 2022/10/28 芯片成地緣政治勢力競技場 源何中國較日韓更具優勢？ 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 2022/10/22 德國臨能源危機 緣何仍堅持廢核？ 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 2022/10/21 德國反核運動影響深遠 為何危機關頭仍拒核能？ 大熱預言書 推測2023全球多災難 2022/10/15 大熱預言書 推測2023全球多災難 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 2022/10/14 全球未來福禍難料 預言明年爆第三次世界大戰 地緣政治 科技硬件 美國 政治 台灣 台積電