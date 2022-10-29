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地緣政治角力 芯片競賽左右大局

國際版 2022/10/29

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隨着現代科技進步，芯片儼然已經成為各國競技戰場。今次推薦好書《Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology》講述芯片發展歷史

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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