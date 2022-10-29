  • 24°C
香港時間 : 20221029日 (週六) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備

政治版 2022/10/29

分享：

分享：

外訪時染疫的財政司司長陳茂波，目前仍在沙特阿拉伯。國際金融投資峰會舉行在即，財爺能否及時回港出席，尚是未知之數，不過，司長已做兩手準備，強調「會盡一切努力親身出席！」

陳茂波透過其辦公室發言人稱，希望能

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

二十大學習班 李家超今主講
2022/10/28
二十大學習班 李家超今主講
通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬
2022/10/27
通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬
李家超又放閃 太太準備愛心午餐
2022/10/26
李家超又放閃 太太準備愛心午餐
理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀
2022/10/25
理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀
容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋
2022/10/24
容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋
陳茂波 財政司 律政司 張國鈞 林定國 孫東

上一篇文章

鄧炳強：助反修例更新青年 灣區工作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？