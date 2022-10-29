國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備

外訪時染疫的財政司司長陳茂波，目前仍在沙特阿拉伯。國際金融投資峰會舉行在即，財爺能否及時回港出席，尚是未知之數，不過，司長已做兩手準備，強調「會盡一切努力親身出席！」

陳茂波透過其辦公室發言人稱，希望能

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