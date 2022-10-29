國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 政治版 2022/10/29 分享： 分享： 外訪時染疫的財政司司長陳茂波，目前仍在沙特阿拉伯。國際金融投資峰會舉行在即，財爺能否及時回港出席，尚是未知之數，不過，司長已做兩手準備，強調「會盡一切努力親身出席！」 陳茂波透過其辦公室發言人稱，希望能 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 二十大學習班 李家超今主講 2022/10/28 二十大學習班 李家超今主講 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 2022/10/27 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 2022/10/26 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 2022/10/25 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 2022/10/24 容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 陳茂波 財政司 律政司 張國鈞 林定國 孫東