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The Chinese Library 帶你味遊大江南北

副刊版 2022/10/31

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隨着入秋時節，許多餐廳都會推出新餐單，位於中區警署總部大館內的中菜The Chinese Library也不例外，行政總廚李振龍於20年前赴廣州學廚，因而先後遊歷上海、杭州、四川、廣東、湖南等地，並於

...

欄名 : 新鮮熱辣

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