The Chinese Library 帶你味遊大江南北 副刊版 2022/10/31 分享： 分享： 隨着入秋時節，許多餐廳都會推出新餐單，位於中區警署總部大館內的中菜The Chinese Library也不例外，行政總廚李振龍於20年前赴廣州學廚，因而先後遊歷上海、杭州、四川、廣東、湖南等地，並於 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 2022/10/29 Butter進駐K11 MUSEA 首設堂座嘗3款獨家甜點 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 2022/10/26 灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 2022/10/24 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 2022/10/17 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 2022/10/15 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 飲食資訊 菜式 中菜 中環