望眼所見，中國內地公路上，綠牌即電能車是愈來愈多見了。有時隨便在街角數算一下，因為掛綠色牌，電能車特別易認，也方便有些基本的以它與傳統汽油車比例的印象。現在城中行走的，有時差不多佔到一半是綠牌了。

網約車的佔比更多，因主要都在城中遊走接客，充電和休息都較方便，亦減少能源成本。

而現在的內地消費態度而言，特斯拉（Tesla）還被認為是較高端的電能車。但其實內地電能車牌子不少，做出名堂的，像吉利、小鵬、蔚來、比亞迪，名氣響，好多甚至銷出國外，但跟低調的上汽的出品銷量仍無得比。說實在，中國汽車業其實是低調中猛進，現在已經是繼日本後第二大汽車出口國，當中新能源車的出口增長最大，以今年到九月計，同比已增一倍到接近四十萬部（佔全球出口新能源車的三分一），輸出到南半球（主力南美洲）和歐洲為主。

不要以為中國出品主要銷去東歐，其實佔比那麼大，是因為歐洲車廠近年基本上減產，各國也有新能源車補貼方案，所以利好不太減產的中國車。

回到中國，各種鼓勵措施有多吸引？除一般的買新能源車較易上牌之外（如果不是的話，靠抽籤上牌，有朋友買了車三年都抽不到），好多是企業鼓吹，例如集體平價購買，加上各種補貼，就曾見過一間公司的員工福利，去到以五千元就可買一部正常小型的電能車仔。

最擔心的可能是馬斯克，上海的特斯拉廠房，一年生產幾十萬部，但始終是美國牌子，有甚麼社會氣氛風吹草動都容易被踢出局。傳言已有：勸喻政府職員不要開特斯拉。豪氣的幹部說，那就上班時開回國產車，留它作假日車。