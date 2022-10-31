營養師教冬天不胖秘訣

戰友Betty問：「最近天氣轉涼，我經常感到肚餓，吃完晚飯後像沒吃一樣，轉頭簡直想再吃多個飯！冬天我們是否比夏天需要更多能量？」

「天氣冷了，我們的熱量消耗並不會增加很多，但卻令人感覺肚餓，所以在冬天容易因多吃了而導致體重上升。」我告訴她。

Betty說：「多吃幾口飯真的感覺暖身些，就連我家的貓薯餅也胃口大增，用眼神向我索取多一碗糧呢！」

「除了多吃飯餸外，也有些小辦法可以幫助你保暖些和飽肚點。例如，可以嘗試用些辛辣香料下饌，煮個魷魚泡菜豆腐海帶湯、薑汁炒芥蘭、咖喱雞炒飯、豆瓣醬炒肉碎；煮上湯灼菜時多放些薑片；又或多煮一個湯羹，例如羅宋湯、粟米羹（多加些胡椒粉），不但喝了會飽點，下飯吃也很惹味。若真的不夠飽，不妨試試用韓式辣醬或蠔油炒蒟蒻麵和椰菜、甘筍絲、木耳絲等雜菜，當作多一碟『炒麵』吃，高纖又飽肚，但緊記吃蒟蒻麵時要多咀嚼，以幫助消化！」我建議。

「我想起了，平時吃辣米綫時，的確會大汗淋漓！」Betty說。

「對啊！由於薑和辣椒中含有薑辣素和辣椒素，加上熱食，可以有助體溫上升，具有暖身和增加血液循環的效果，這樣便不用靠多吃飯來保暖了！其實，還有一個萬試萬靈的方法，便是多運動。即使天氣冷了，你嘗試晚餐後隔一會兒到樓下急步行，增加血液循環，不消一會便全身暖了！」我笑着說。