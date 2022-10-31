豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙

汽車芯片目前依然供不應求，日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）為了可準時交車給客戶，只能尋求不同方法解決芯片荒問題。豐田宣布，交付新車時將會有臨時措施，附贈的兩把智能車匙，其中一把將暫時替換為傳統機

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