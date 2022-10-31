豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙 行政人員版 2022/10/31 分享： 分享： 汽車芯片目前依然供不應求，日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）為了可準時交車給客戶，只能尋求不同方法解決芯片荒問題。豐田宣布，交付新車時將會有臨時措施，附贈的兩把智能車匙，其中一把將暫時替換為傳統機 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創 今日 傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創 蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用 2022/10/28 蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用 NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 2022/10/26 NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 Chrome明年2月起 不再支援Windows 7 2022/10/26 Chrome明年2月起 不再支援Windows 7 藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 2022/10/25 藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 科技行業 豐田 商業 日本 汽車