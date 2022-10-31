傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創

元宇宙（Metaverse）成為科技界熱話，近日科技巨頭Google被踢爆，早於兩個月前以1億美元（逾7.8億港元）收購AI虛擬分身初創Alter，藉此增加內容創作工具，抗衡Facebook（fb）及

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