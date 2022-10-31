芯片禁令如宣戰 拜登撕和平偽裝

不記得大兒子怎樣死、問死了的議員在哪裏、稱賀錦麗為總統……拜登公開犯迷糊、前言不對後語已經不是新聞。令人更無語的是，拜登政府也是這樣。

美國「不求衝突或新冷戰」，美中「和平共存」……白宮10月公布「國安戰略」，對中國再次指指點點之餘又是這樣講。拜登和布林肯上周也把這些話掛在嘴邊，幾乎已到信手拈來的地步。你信嗎？你信他們自己信嗎？

不只不信。拜登政府近日更以行動變本加厲，撕破偽裝，擺明與中國不共戴天，除了動槍炮不惜一切也要將中國前途消滅。美國對華芯片禁令，實質就是向中國宣戰，即使沒有硝煙，也是至死方休。

北半球深秋，吸引眼球大事連連。中共二十大、英國首相保質期短過生菜、沙特在西方能源危機下與俄羅斯減產、烏克蘭炮火漫天……相比之下，拜登政府祭出芯片禁令，國際回響小得多，可謂未有登上熱搜，但意義其實非同尋常。

「想像一下一個超級大國向一個大國宣戰，但沒有人注意到。」英國《金融時報》評論一語中的。

「特朗普相反印象」 惟更狠辣無情

拜登向來予人是「特朗普相反」的印象，但這全是假象，他實際上比特朗普還狠辣無情得多。拜登政府上台後世界大亂，阿富汗被用完即棄、北約對俄的代理人戰爭爆發、歐洲治世終結、去工業化溫飽不保，這邊廂台海急劇升溫，美軍甚至叫囂大陸今年就可能武統，完全罔顧二十大重申以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。

對華科技戰，拜登政府也在把事情做絕，設法製造無可挽回的局面損人。特朗普再損，也只是針對華為等個別中企，立個名目禁其獲得先進芯片，拜登卻是對整個中國大陸這樣做，「理由」粗暴得無法再粗暴：芯片可以軍用。

拜登芯片禁令有多絕？美企向任何中方實體出售先進芯片或相關技術，不用說，須先向華府申請批准。非美企也不得對華出口，涉及使用美國技術製造的先進芯片，這包括芯片製造機器及軟件。「先進芯片」界定範圍更從原本的10納米製程工藝或以下，擴大至14納米或以下。

鑑於全球芯片設計軟件市場份額，近四分之三皆由美國數家公司牢牢掌握，而美國芯片製造機器亦佔全球超過4成分額，美國即使實際只有全球12%芯片產能，亦能從上游對整個行業呼風喚雨。

與此同時，14納米其實已經不算先進而是成熟製程，是近年全球最為普及的芯片生產技術，2009上半年份額達65%，而中企目前僅中芯國際掌握14納米製程並實現量產。

祭出「萬能key」 五花大綁華芯片

短短幾條「萬能key」規定，將中國芯片業五花大綁，哪怕美國有多家芯片或相關技術企業向來都在中國提供服務，現在都已暫停，並可能需要全面撤出。

還有更絕的。拜登政府向中國的海歸派下手，禁止美國公民、綠卡持有人貢獻中國芯片業，強迫業內不少美藉華人二擇其一，要不放棄美國居留權，要不辭去中企職務。此舉旨在削弱中國芯片企業可用的人力資源，中美科技人才多年來自由流動亦就此告終。

《華爾街日報》稱，16家中國上市芯片企業中，至少有43名美籍高管，當中不乏CEO、副總裁和董事長，包括「中國刻蝕機之父」、內地芯片製造設備龍頭中微半導體創辦人兼董事長尹志堯，他們加入中企前都在美國芯片業打滾多年。美國禁令推出後，多家中企據報都有美籍員工離職。

芯片是現代科技與生活的血液和細胞，從手機到飛機、煮食微波爐到核電反應爐，芯片都不可或缺，實已毋須解釋。

然而，拜登政府卻以能夠軍用為由封殺中國芯片業，誓要將全球最大芯片市場中國從全球芯片產業抹走，無疑就是只許州官放火，不准百姓點燈，只容自己強大、不讓他人發展，明火執仗為一己之私攪亂全世界。

美國擺明要以軍事以外的衝突形式，剝奪代表世界近五分一人口的中國發展和進步權利，阻止中華民族復興，只願和一個落後的中國共存。甚麼不求衝突或新冷戰，完全是廢話。拜登政府為達到這個目的，甚至不惜可能摧毀環環相扣的全球芯片產業，寧願各地科技相對水平定格在目前狀況，一起不進反退，也要阻止中國趕上。

這不是宣戰的話是甚麼？

拜登只是還不敢讓美國人流血而已，但這也難保中美將來不會爆發戰爭。打個不恰當比喻，美國1941年中對日本禁運石油，被後世視為注定了只能打仗收場。如今美國極力一邊將「讓烏克蘭戰至最後一人」複製至台灣，一邊嘗試掏空台積電芯片技術，而北京則表明中國統一一定要實現，台海成為多種力量交滙碰撞之地，未來必定風高浪急。

教育科技人才 京未來施政核心

所幸中國不同俄羅斯，芯片也不是石油。俄羅斯只能以軍事一種方式對抗美國霸權，而中國手段是合成的，包括政治、經濟、文化，軍事只是其中一項。而且石油不能從無變有，芯片卻有辦法靠努力突破。二十大報告首次將教育、科技、人才工作從以往的各個環節拆出，整合在第五部分作專章闡述，意味這會是未來施政一大核心。

《華爾街日報》亦認為，盡管中國芯片雄心遇挫，美國不能沾沾自喜。該報文章以中國成功主導全球光伏和造船業為例，稱西方往往低估中國經濟、政治體系和產業戰略的實力與韌性，即使中國芯片產業政策正衍生一些資本錯配和腐敗等問題，說中國芯片已經失敗依然缺乏依據。

排他保領先地位 恐飲鳩止渴

此外，開放包容向來是美國強大的根基，美國現在以極端排他手段，試圖保住領先地位，難言不是飲鳩止渴。塔夫茨大學教授Chris Miller對在美留學生數量近年銳減表示擔憂，他10月出版新書《Chip War》即強調，美國芯片業自誕生之初，海外移民就在其中扮演了根本角色。

這些移民不少都是華人。美國芯片製造設備巨頭Lam Research創辦人就是廣東出生的林傑屏。北京人尹志堯回到中國創立中微前，也曾為Lam、Applied Materials、Intel等擔任要職。

浙江人張忠謀更是個家喻戶曉的例子。他效力的Texas Instruments在80年代以前原是產業龍頭，他離開美國創辦台積電，一定程度上是由於前公司未有起用他做CEO；Chris Miller形容，這是20世紀一大商業錯誤。至於21世紀一大地緣政商科技錯誤，會否已經犯下？

▲ 美國總統拜登向來予人是「特朗普相反」的印象，但這全是假象，他實際上比特朗普還狠辣無情得多。（路透社資料圖片）