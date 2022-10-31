完善治理體系 5大執行策略

現代政治講求執行力，西方選舉政治近年尤其遭人詬病的地方，正是候選人為求取悅選民，而鼓吹民粹和身份認同政治，能否完成競選承諾，竟然變得愈來愈不重要；相反，不少學者認同中國政治較講求實效：官員升遷乃至人民認受，皆源於政績與結果，這亦是特首李家超提出「以結果為目標」之主要原因，即務求讓市民產生「獲得感」。

冀短時間解決 老掉牙難題

正因如此，新一份施政報告才會在引言和提及一國兩制後，立即說明如何全面完善「治理體系」--留意行政長官雖然在演辭的其他部分偶然也用上「管治」一詞，但主要還是強調「治理」方為施政關鍵。縱使「治理」與「管治」同被譯作governance，可是語意上前者明顯注重「治」多於「管」：治的意思往往包含需要把壞掉或變差的部分修復（例如治療），因此涉及整套系統如何調整；而管的意思，則相對聚焦過程（管＝通道），故多數集中分析人的行為（例如管控）。

事實上，當特首提及「治理體系」時，其定義包含了5個主要部分：（a）領導角色；（b）決策架構；（c）執行機制；（d）權責分配；（e）系統目標--所舉之例子，則是由政務司副司長（即a）領導的「地區事項統籌工作組」（即b），在短時間內打擊多個清潔及阻街黑點（即c），令一條在土瓜灣遭非法霸佔（即d）多年的公眾後巷，很快便回復舊貌（即e）。換言之，行政長官的意思是，透過改變治理模式，一些長期積壓的老掉牙難題，其實能夠短時間獲得解決，並讓市民看到實質轉變及成果。

KPI分工合作 高效決策執行

關於新政府治理體系的5個部分之具體執行策略，現逐一闡述如下--

第一，領導角色：透過關鍵績效指標來釐清--不少評論只聚焦載於施政報告附件中110個關鍵績效指標（KPI）之內容和描述，再分析這些目標到底有沒有實質意義。不過，作為新上任問責團隊，估計所有績效指標應該會訂得比較保守而不難達標，故重點是在商討首輪這一系列KPI的過程期間，各政策局局長怎樣分工合作，更不會互相「推莊」，確保每名局長真正體現問責。

而另一關鍵，是司長與副司長將會擔當「特種部隊頭目」的角色，促使互有關連的幾位局長頻密交流，進化為具默契之政策共同體，全面排除個別部門以往各自為政的保護主義。

第二，決策架構：既有內外對照亦求正反合--今年內成立的「特首政策組」，表明要提升倡議能力，亦即與過去中央政策組主力重視調研不同，重新成立的這個政策組也注重「政策論述」，包括在日常決策層面，引入扮演批判和反對角色的「紅隊」，全面檢視決策和執行計劃的成效，希望說到做到，並提早堵塞漏洞、優化政策；另一方面，特首透露已建立恆常內部研討機制，協助特區政府制定前瞻性政策，也就是從大局觀出發，既掌握本地民情，也闡明內地政策，同時向國際社會充分解釋特區立場。

第三，執行機制：歸一滙聚資源由政府主導--新班子可算是把「行政主導」的概念提升到更高層次，例如在完善政府投資的治理體系方面，財政司司長將會成立全新的「香港投資管理有限公司」，把香港增長組合、大灣區投資基金和策略性創科基金，以及新成立的共同投資基金歸一收納，由政府主導投資策略產業（包括按個別項目帶動本地產業發展的潛力，特區政府也主動考慮參與共同投資），推動更多企業在港發展。

同樣道理亦見於「新積極保育政策」，也是由政府主動收回零散私人擁有且具生態價值之濕地和魚塘，滙聚資源建立濕地保育公園系統；又把紅花嶺約500公頃土地劃為郊野公園，主動打造貫穿深港兩地的生態走廊，從而與深圳梧桐山風景區相互呼應。

第四，權責分配：優化動員機制以及早準備--除了整合資源，提升執行能力的另一關鍵，是前綫、中層、後防各司其職。因應當下地緣政治局勢，並汲取第5波疫情教訓，新增設之「全政府動員」級別，將預先制定針對不同部門的指定人員名單，並定期演練，以增強重大事故出現時各級公務員的應變能力。

配合此新猷還有剛更新的《公務員守則》，說明不再用「政治中立」一詞，因為政治中立不能夠作為不執行政府決定的藉口；就算有政治取向，公僕也必須對政府盡忠職守，提供意見時要客觀和基於事實，方稱得上是專業公務員團隊。

明確權責分配 設定系統目標

第五，系統目標：藉由強化賞罰機制去闡明--要設定「系統目標」，正是因為衡量政府的執行力，並不能只看單一目標或偏心某幾個重點措施（特別是官員的pet projects，即猶如對待寵物般緊張的個別項目），而是思考怎樣令到整個系統內的大部分人皆接受共同看法，乃至發展出某種集體使命。新推出的「行政長官表揚榜」，透過定期表揚優秀及具示範作用之團隊或人員，不單激勵公務員求進，推行一段時期後，也間接等同發展一套「正向系統目標」，讓公僕們集體意識到怎樣表現才值得表揚；另外，施政報告亦提出，表現欠佳者若經督導和輔助後仍沒改善，將及時終止聘用，此舉也等同制定一套「負面系統目標」，告訴全體公務員哪些做法不可接受。

一旦絕大部分公務員明白，無論來自哪個政策單位，以至負責的範疇大不相同，也會按照同一套治理體系作評估，如此全體方有動力，一齊把壞掉或變差的相關係統修復，共同提升政策的惠民實效。

▲ 特首李家超在施政報告附件部分提出的110個KPI，引起社會熱議。（資料圖片）