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共創明Teen啟動 至少3議員任友師

政治版 2022/10/31

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幫助基層學生的「共創明Teen」計劃已啟動，當中不少「星級導師」，吳爾文聽聞，至少有3位立法會議員成功成為友師，分別是工聯會鄧家彪、經民聯陸瀚民、選委界吳傑莊。

鄧家彪陸瀚民吳傑莊

據知，3位議員各由不同

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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