共創明Teen啟動 至少3議員任友師 政治版 2022/10/31 分享： 分享： 幫助基層學生的「共創明Teen」計劃已啟動，當中不少「星級導師」，吳爾文聽聞，至少有3位立法會議員成功成為友師，分別是工聯會鄧家彪、經民聯陸瀚民、選委界吳傑莊。 鄧家彪陸瀚民吳傑莊 據知，3位議員各由不同 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 2022/10/29 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 二十大學習班 李家超今主講 2022/10/28 二十大學習班 李家超今主講 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 2022/10/27 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 2022/10/26 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 2022/10/25 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 政治 立法會 鄧家彪 疫情 香港 正能量 教育局 工聯會 經民聯 馬灣