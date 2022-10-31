梨泰院人踩人154死 逾4千人失聯 現場約10萬人 官員：沒料人數多無增警力 國際版 2022/10/31 分享： 分享： 南韓首爾梨泰院（Itaewon）周六發生人踩人事件，至少154人死亡，37人重傷，目前仍有逾4,000人失聯（詳見另文）。 南韓宣布全國哀悼7日，總統尹錫悅表明會徹查事件。行政安全部長稱，無預料當日的人 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 專家：多因窒息太久 急救亦無效 今日 專家：多因窒息太久 急救亦無效 窄巷僅闊3.2米難逃生 成「幫兇」 今日 窄巷僅闊3.2米難逃生 成「幫兇」 家人尋親 153死者身份已確認 今日 家人尋親 153死者身份已確認 你可能感興趣 專家：多因窒息太久 急救亦無效 今日 01:00 專家：多因窒息太久 急救亦無效 窄巷僅闊3.2米難逃生 成「幫兇」 今日 01:00 窄巷僅闊3.2米難逃生 成「幫兇」 家人尋親 153死者身份已確認 今日 01:00 家人尋親 153死者身份已確認 南韓 首爾 萬聖節 尹錫悅 習近平