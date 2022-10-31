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梨泰院人踩人154死 逾4千人失聯

現場約10萬人 官員：沒料人數多無增警力

國際版 2022/10/31

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南韓首爾梨泰院（Itaewon）周六發生人踩人事件，至少154人死亡，37人重傷，目前仍有逾4,000人失聯（詳見另文）。

南韓宣布全國哀悼7日，總統尹錫悅表明會徹查事件。行政安全部長稱，無預料當日的人

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