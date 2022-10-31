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警防悲劇重演 蘭桂坊單向人流管制

韓人踩人慘劇 特首痛心促保安局跟進

港聞版 2022/10/31

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南韓首爾梨泰院舉行萬聖節派對發生人踩人慘劇，釀成至少154人死、逾百人傷。中環蘭桂坊於1993年元旦亦曾發生相同慘劇，港府對事件高度關注，暫未收到在韓港人求助。行政長官李家超形容慘劇令人痛心，已要求保

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