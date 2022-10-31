警防悲劇重演 蘭桂坊單向人流管制 韓人踩人慘劇 特首痛心促保安局跟進 港聞版 2022/10/31 分享： 分享： 南韓首爾梨泰院舉行萬聖節派對發生人踩人慘劇，釀成至少154人死、逾百人傷。中環蘭桂坊於1993年元旦亦曾發生相同慘劇，港府對事件高度關注，暫未收到在韓港人求助。行政長官李家超形容慘劇令人痛心，已要求保 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 港多個旅團在韓 暫未受事件影響 今日 港多個旅團在韓 暫未受事件影響 議員籲勿湊熱鬧 要學會觀察現場 今日 議員籲勿湊熱鬧 要學會觀察現場 梨泰院人踩人154死 逾4千人失聯 今日 梨泰院人踩人154死 逾4千人失聯 你可能感興趣 港多個旅團在韓 暫未受事件影響 今日 01:00 港多個旅團在韓 暫未受事件影響 議員籲勿湊熱鬧 要學會觀察現場 今日 01:00 議員籲勿湊熱鬧 要學會觀察現場 梨泰院人踩人154死 逾4千人失聯 今日 01:00 梨泰院人踩人154死 逾4千人失聯 中環 蘭桂坊 萬聖節 李家超 社交平台 南韓 保安局 鄧炳強 運輸署 首爾