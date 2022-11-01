零售市道曙光驟現 地產版 2022/11/01 分享： 分享： 過去兩年疫情來襲，各行各業均受一定程度的連鎖影響，香港整體經濟出現下行情況。隨着疫情逐漸可控，新屆管理班子亦陸續放寬措施，如入境「0+3」及預告了的「0+0」、矢志舉辦的「香港七人欖球賽」及「國際金融 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鍾德堯 高力亞洲資本市場及投資服務執行董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 二手成交量97後最低 代理瘦身過寒冬 今日 二手成交量97後最低 代理瘦身過寒冬 施政報告無助專才置業 2022/10/31 施政報告無助專才置業 施政報告亮點多 落實提速真關鍵 2022/10/27 施政報告亮點多 落實提速真關鍵 踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 2022/10/25 踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 樓價跌足兩成多 你心動未？ 2022/10/25 樓價跌足兩成多 你心動未？ 疫情 經濟 香港 零售 高力國際 七人欖球賽 板塊 尖沙咀 土瓜灣 深水埗