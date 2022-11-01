過去兩年疫情來襲，各行各業均受一定程度的連鎖影響，香港整體經濟出現下行情況。隨着疫情逐漸可控，新屆管理班子亦陸續放寬措施，如入境「0+3」及預告了的「0+0」、矢志舉辦的「香港七人欖球賽」及「國際金融

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