搶人才這回事，起碼早自五、六年前就鬧得火紅，因為其時正值中國城市發展另一波大變革過程：超大一綫城市發展飽和，特別是上海北京，吸納了十多年的人才，都開始要減速限流了，人口總數也開始進入拐點，不再願意搶人。那全國那麼多新人才出來，何處去？

所以，其時有兩大人才流向，一是去廣東省，特指深圳和廣州，深圳又更為吸引，因為創業基地和較為年輕化的人口構成，還有較少傳統既定城市文化都是賣點。其次，就是全國二至四綫城市，都大張旗鼓，以優惠政策招徠。最常見是對名校畢業生有鼓勵策略，對外地來讀的大學生有畢業後留駐優待，例如補貼或買房便利等。

總之，帶到香港的討論是，在這背景之下，香港剛推出的搶人策略，能否見效？

最近看到一個投票，大意是：若有一份二百萬元年薪的工，可選擇在中國任何一個城市上班生活，你會選擇去香港打這份工嗎？

結果大致也想到，大部分的回應都不選香港。除了語言，生活指數等慣常原因，更大的啟示是香港得面對一個現實：過往給內地民眾的吸引形象，港式生活節奏或優質生活條件，都開始成不了吸引理由。如果單以薪水考量，一個能賺二百萬元年薪的人，許多時是在北上廣深都有同樣分量的工種可找到了，沒必要為了不是特別高的薪水而去香港。

當然，這個二百萬元一份工的條件，用於吸引內地人，還有些灰色空間是有用的，就是給其他富有的而又想到香港的內地人更快拿到香港身份，但這種人其實就未必真是到香港打工了。引進的，反而是資本、家族財產。