人類很有趣，自以為是理智動物，但有時最終的決定／行為／行動卻可以是全感性的；自以為自己很聰明，但有時卻被蒙蔽了也不自知。心理學有趣之處，是研究人類這種很複雜、有時可預測、有時又不能只基於邏輯或單靠觀察最表層去預計的動物。例如：人在受訪時，會說自己很支持環保，認為是很重要的議題。但在真實生活裏，無論是環保行動或購買行為，都跟他們在訪問所說的支持頗有距離，尤其是在購買決定上，那個商品是否環保是bonus、nice-to-have的東西，從來並非決定購買的頭三項條件之一。

或另一現象，人類自命是最高等動物，可是有時也很容易被誤導。例如，牙膏營銷：有研究發現當廣告強調牙膏品牌有三種功能（如有效抑制細菌、強效潔白、預防牙周病），消費者會喜歡購買有三間彩色扭狀條紋（Stripe）的牙膏、多過同樣有三種功能但只是白色狀的牙膏。但若想深一層，兩種牙膏功能根本無異，但三間色是一種視覺影響，令消費者以為看到牙膏有那三種功能而已，實情是牙膏一進嘴裏，所有成分都混在一起。這是利用視覺效果引導（／誤導）消費者觀感之一例，還有更多例子說明人類遠比自己想像中更易被fooled。

又例如，人們都容易假設讀書叻等如做事叻。會考狀元也不等如他判斷、決策或領導能力超班，兩者並沒有必然關係。或許我們也曾見過，兩者正好相反、讀書一流但做事九流的真實例子。所以，凡事要識看穿背後那個假設然後問「為甚麼」，探究一下其他人覺得理所當然（其實只是一廂情願）的假設，為甚麼會成立？例如：為甚麼人們會假設一個人的支持話語，就等如其支持行動？為甚麼人們假設講就等如做？為甚麼人們會假設看得到的三間彩色條紋牙膏就等如功效更顯著？又或，為甚麼人們會假設讀書時期識考試的人，就等如出來工作識做事、識管理、識領導？看通這些假設背後的謬誤，就不會那麼容易被世間種種幻相所誤。