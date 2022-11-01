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日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道

副刊版 2022/11/01

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縱然受疫情影響，日本最大規模的聖誕市集福岡Christmas Market（福岡クリスマスマーケット）去年亦吸引了近540萬人進場的好成績。今年主辦方決定再下一城，將於11月11日起再推出這盛大的聖誕

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欄名 : 旅事通

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