日本最大型聖誕市集11月中登陸福岡 3大會場必睇浪漫光之森林+聖誕樹大道 副刊版 2022/11/01 分享： 分享： 縱然受疫情影響，日本最大規模的聖誕市集福岡Christmas Market（福岡クリスマスマーケット）去年亦吸引了近540萬人進場的好成績。今年主辦方決定再下一城，將於11月11日起再推出這盛大的聖誕 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 東京市中心10月至1月冬季限定 光與馬點燈活動 2022/10/25 東京市中心10月至1月冬季限定 光與馬點燈活動 東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯 2022/10/22 東京迪士尼Fast Pass已停用 全新門票Pass可提早預約開飯 日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 2022/10/19 日本波斯菊盛開旺季 福岡4個賞花勝地 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 2022/09/24 嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 2022/09/03 奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 日本 市集 公園 福岡 燈飾 聖誕節