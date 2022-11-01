中美角力持續 曝港股結構缺陷

港股「弱過藥煲」，已經是一個人所共知的事實，近期恒指回到了2009年4月水平，創出了近13年半新低；反觀與港股聯繫最緊密的美股和內地A股，同樣從2009年4月起計，美股截至上周五（28日）大約上漲4倍多，上證綜合指數也大約有30%左右的升幅，港股不管和誰比，都是最弱的市場。

在中國經濟增長持續優於各主要經濟體、特別是在疫情肆虐仍能保持增長領先的背景下，港股的走勢卻愈來愈弱，明顯是無法用經濟層面因素解釋的，港股積弱的原因看來在別的地方。

港經濟體量小 港股「小馬拉大車」

據統計，1997年底香港股市市值約3.2萬億元，彼時香港GDP約為1.37萬億元，股市市值與本地GDP之比約為230%，而同年美國股市市值與GDP之比約為106%，兩地差距還不算太大；至去年年底，港股市值超過40萬億元，香港GDP僅約2.87萬億元，港股市值與GDP之比約為1400%，同年美股市值與GDP之比約為203%，香港大約是美國的7倍，差距已經是天壤之別了。

一個地方的GDP，代表本地的財力，股市市值則代表股市對財力的需求。顯然，香港的GDP對於港股的市值而言，實在太小了，是典型的「小馬拉大車」，拉不動幾乎是必然的。

既然香港本地的財力不足以支撑港股，那麼引入外資就幾乎是邏輯上的必然，所以外資在港股市場唱主角、呼風喚雨，不是沒理由的，而是有深刻的結構性原因。

近年來，內地資金逐漸通過港股通等渠道流入港股，對港股的影響愈來愈大，有投行統計，截至今年6月，內地南下資金已流入港股超過2萬億人民幣，是港股中增長最快的力量。但是，相對於40多萬億市值的港股來說，其規模尚不足以撼動美英等外資對港股的主導地位。

美惡意打壓華 削外資對港信心

在中美關係相對比較平穩、合作為主的階段，美西方資金還能積極投資內地和香港，彌補香港本地資金不足的缺口，香港股市還可以有較好的表現，例如2008年以前，港股的表現還是比較好的，2007年10月曾創出近32,000點的高位；不過，2008年金融海嘯後，美國加強了與中國的競爭、減少了合作，港股就進入了長期震盪，2018年1月才突破2007年的恒指高位。

自前美國總統特朗普2018年發起與中國的貿易戰後，中美之間的博弈加劇，美國開始不擇手段地打擊中國，金融領域也是美國打擊的其中一個重點，例如限制中資企業的融資和投資、圍堵中國高科技企業、威脅在美中概股退市、限制美國金融企業在港的業務活動等，這些敵意行為削弱了部分外資對香港的信心，部分選擇流出港股，令香港資金與股市規模失衡的問題逐步嚴重。

簡單看，港股的特殊結構，需要外資彌補香港本身的資金供給不足，但在美國的惡意攻擊下，以美國為首的外資資金供給下降，導致港股資金不足的問題暴露，如果不加以改變，港股長期弱勢恐難改善。

資金不足倘持續 港股長期走弱

直接壓制港股的短期因素，主要有以下幾項：

外部環境方面，主要是美國加息，美國今年大幅急速加息，造成全球資金向美元流動的大勢，對新興市場股市有負面影響，香港也深受其害；另外，由於聯繫滙率的關係，香港需要一定程度跟隨美息走勢，令本地資金拆借成本大幅上升，對股市、樓市和各行各業的經濟活動，都有一定負面影響。

不過，由於美國經濟放緩的迹象開始出現、英國爆發國債危機、瑞信的經營出現危機等，說明金融系統已經相當緊張，美國聯儲局有可能在年底前轉向較溫和的加息取態，對香港的衝擊可能會逐步趨向緩和。

內地振經濟政策 效果仍待顯現

內地經濟方面，主要是刺激經濟政策的效果仍有待顯現。內地第三季經濟數據雖然好於預期，不過需求不佳的情況始終困擾市場，各地防疫政策的限制對經濟仍有些負面影響是一方面原因，更重要的是民眾對前景的預期存在一定擔憂，導致不敢消費，影響需求及經濟恢復。

房地產是今年拖累經濟的主要行業，由於房地產及上下游產值大約佔全國GDP約四分之一，房地產的持續低迷，必然拉低經濟增長；房地產問題還直接牽涉家庭財富，財富縮水必定打擊消費信心，而大量內房企業資金鏈斷裂所產生的三角債，又間接套住了一部分相對富裕、敢投資、敢冒險、敢消費的中產及富裕家庭，令他們沒有資金、沒有心情消費。因此，房地產問題不解決，刺激經濟增長很可能事倍功半。

內房市場已過增長期 須創需求

不過，刺激房地產市場時需要留意一點，就是現在的房地產市場與以前已經根本不同：以前民眾對房地產的需求處於增長期，只要放鬆限制政策，需求就會立即恢復；但現在多種因素作用下，房地產市場已經過了拐點，需求進入了下降通道，就算放鬆限制政策，需求也不會恢復，因此必須想辦法創造需求（例如政府大量購買內房庫存轉作保障房），否則房地產庫存就難以消化，困難就會長期存在。

從根本上來說，港股的長期弱勢，實際反映的是本地資金不足的結構性缺陷，美國試圖打壓中國，惡意挑起對中國的金融攻擊，減少了外資對港股的資金供給，是近年港股持續走弱的直接原因；中國刺激經濟政策效果有待完全顯現，未能有效吸引全球投資者的投資興趣，也是近期港股走弱的重要因素。

▲ 在中美角力的背景下，外資的資金供給下降，導致港股資金不足的問題暴露，如果不加以改變，港股長期弱勢恐難改善。（資料圖片）