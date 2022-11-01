  • 25°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 02:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

tg轟「蘋果稅」 撤iOS付費貼文功能

行政人員版 2022/11/01

分享：

分享：

蘋果（Apple）App Store抽成機制，不少企業都相當不滿。近日Telegram（tg）行政總裁Pavel Durov公開炮轟「蘋果稅」，批評蘋果透過App Store摧毁創作者夢想，並壓垮企業

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

華為Mate Xs 2 料周六公布升級
今日
華為Mate Xs 2 料周六公布升級
傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創
2022/10/31
傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創
豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙
2022/10/31
豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙
蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用
2022/10/28
蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用
NASA邀16專家 研究「不明空中現象」
2022/10/26
NASA邀16專家 研究「不明空中現象」
科技行業 Telegram 銷售 歐盟 Apple iOS App Store

上一篇文章

華為Mate Xs 2 料周六公布升級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？