tg轟「蘋果稅」 撤iOS付費貼文功能 行政人員版 2022/11/01 分享： 分享： 蘋果（Apple）App Store抽成機制，不少企業都相當不滿。近日Telegram（tg）行政總裁Pavel Durov公開炮轟「蘋果稅」，批評蘋果透過App Store摧毁創作者夢想，並壓垮企業 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華為Mate Xs 2 料周六公布升級 今日 華為Mate Xs 2 料周六公布升級 傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創 2022/10/31 傳Google斥7.8億 收購AI虛擬分身初創 豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙 2022/10/31 豐田交車兩智能匙 其中一把換傳統車匙 蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用 2022/10/28 蘋果網頁版iCloud改動 Beta版開放公眾試用 NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 2022/10/26 NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 科技行業 Telegram 銷售 歐盟 Apple iOS App Store