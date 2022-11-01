立會補選今報名 各方暫按兵不動

立法會選委界補選今起接受報名，不過，吳爾文聽聞，各方仍按兵不動，因私下協調工作仍未完成，部分政黨甚至未揀定人選，僧多粥少下，據聞不同組織和政黨傾向只派一人競逐，以免分薄票源。

多傾向派1人 免分薄票源

今

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