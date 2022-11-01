  • 25°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立會補選今報名 各方暫按兵不動

政治版 2022/11/01

分享：

分享：

立法會選委界補選今起接受報名，不過，吳爾文聽聞，各方仍按兵不動，因私下協調工作仍未完成，部分政黨甚至未揀定人選，僧多粥少下，據聞不同組織和政黨傾向只派一人競逐，以免分薄票源。

多傾向派1人 免分薄票源

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

共創明Teen啟動 至少3議員任友師
2022/10/31
共創明Teen啟動 至少3議員任友師
國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備
2022/10/29
國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備
二十大學習班 李家超今主講
2022/10/28
二十大學習班 李家超今主講
通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬
2022/10/27
通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬
李家超又放閃 太太準備愛心午餐
2022/10/26
李家超又放閃 太太準備愛心午餐
政治 立法會 補選 民建聯 工聯會 新民黨 經民聯 自由黨 麥美娟 張國鈞

上一篇文章

青年宿舍撥歸民青局 麥美娟：冀達更多目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？