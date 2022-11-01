立會補選今報名 各方暫按兵不動 政治版 2022/11/01 分享： 分享： 立法會選委界補選今起接受報名，不過，吳爾文聽聞，各方仍按兵不動，因私下協調工作仍未完成，部分政黨甚至未揀定人選，僧多粥少下，據聞不同組織和政黨傾向只派一人競逐，以免分薄票源。 多傾向派1人 免分薄票源 今 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 共創明Teen啟動 至少3議員任友師 2022/10/31 共創明Teen啟動 至少3議員任友師 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 2022/10/29 國際金融峰會「亮相」 財爺兩手準備 二十大學習班 李家超今主講 2022/10/28 二十大學習班 李家超今主講 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 2022/10/27 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 2022/10/26 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 政治 立法會 補選 民建聯 工聯會 新民黨 經民聯 自由黨 麥美娟 張國鈞