富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 中國版 2022/11/01 分享： 分享： 內地周日（30日）新增2,699宗本土感染，創逾兩個月以來新高，其中鄭州通報40宗陽性病例。台灣鴻海旗下富士康鄭州廠房爆疫，不少員工自行返鄉。路透引述知情人士指，鄭州廠11月iPhone產量可能減少三 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 今日 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 今日 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 今日 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 你可能感興趣 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 今日 01:00 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 今日 01:00 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 今日 01:00 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平