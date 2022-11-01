  • 25°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成

中國版 2022/11/01

分享：

分享：

內地周日（30日）新增2,699宗本土感染，創逾兩個月以來新高，其中鄭州通報40宗陽性病例。台灣鴻海旗下富士康鄭州廠房爆疫，不少員工自行返鄉。路透引述知情人士指，鄭州廠11月iPhone產量可能減少三

...

相關文章

中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期
今日
中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
今日
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平
今日
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平

你可能感興趣

中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期
今日 01:00
中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
今日 01:00
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平
今日 01:00
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平

上一篇文章

中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期

下一篇文章

滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？