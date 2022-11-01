滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%

10月最後一個交易日，內地股滙齊跌。滬指昨日收跌0.8%，失守2900關，上月累跌4.3%。人民幣兌美元在岸價（CNY）收跌420點，再逼近7.3關，跌幅按月略收窄至2.8%，為連續第八個月下跌，創

...