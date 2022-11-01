滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 中國版 2022/11/01 分享： 分享： 10月最後一個交易日，內地股滙齊跌。滬指昨日收跌0.8%，失守2900關，上月累跌4.3%。人民幣兌美元在岸價（CNY）收跌420點，再逼近7.3關，跌幅按月略收窄至2.8%，為連續第八個月下跌，創 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 今日 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 今日 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 今日 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 你可能感興趣 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 今日 01:00 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 今日 01:00 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 今日 01:00 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 人民幣 股票 板塊 銀行 美元