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滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%

中國版 2022/11/01

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10月最後一個交易日，內地股滙齊跌。滬指昨日收跌0.8%，失守2900關，上月累跌4.3%。人民幣兌美元在岸價（CNY）收跌420點，再逼近7.3關，跌幅按月略收窄至2.8%，為連續第八個月下跌，創

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