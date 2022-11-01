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京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平

中國版 2022/11/01

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內地31個省區市中，27個省區市已公布前三季地區生產總值（GDP），總量方面，廣東、江蘇、山東穩居全國前三名；增速方面，東部經濟大省的增速正在放緩，有6省市的增速低於全國平均3%的水平，包括北京、天津

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