京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 中國版 2022/11/01 分享： 分享： 內地31個省區市中，27個省區市已公布前三季地區生產總值（GDP），總量方面，廣東、江蘇、山東穩居全國前三名；增速方面，東部經濟大省的增速正在放緩，有6省市的增速低於全國平均3%的水平，包括北京、天津 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 今日 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 今日 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 今日 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 你可能感興趣 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 今日 01:00 中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 今日 01:00 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 今日 01:00 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%