  • 25°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 02:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期

分析：穩增長政策仍有發力空間 或再降準

中國版 2022/11/01

分享：

分享：

受疫情影響，中國10月製造業PMI（採購經理人指數）降至49.2，時隔一個月重返收縮區間，低於市場預期；10月產需兩端均有所放緩，價格指數連續回升。非製造業PMI亦降至48.7，四個月重返收縮區間。

...

相關文章

富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成
今日
富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
今日
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平
今日
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平

你可能感興趣

富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成
今日 01:00
富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
今日 01:00
滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3%
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平
今日 01:00
京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平
銀行

下一篇文章

富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？