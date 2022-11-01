中國10月製造業PMI跌至49.2 遜預期 分析：穩增長政策仍有發力空間 或再降準 中國版 2022/11/01 分享： 分享： 受疫情影響，中國10月製造業PMI（採購經理人指數）降至49.2，時隔一個月重返收縮區間，低於市場預期；10月產需兩端均有所放緩，價格指數連續回升。非製造業PMI亦降至48.7，四個月重返收縮區間。 分 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 今日 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 今日 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 今日 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 你可能感興趣 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 今日 01:00 富士康鄭州廠爆疫 iPhone產量或減3成 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 今日 01:00 滬指跌0.8%失守2900關 10月累挫4.3% 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 今日 01:00 京滬粵首3季GDP增速 遜全國平均水平 銀行