【ESG聚焦】實現世界一流綠色低碳能源供應商願景 加速清潔能源轉型升級發展

▲ 為實現「世界一流綠色低碳能源供應商」的願景，中國電力近年積極布局綠能新產業。

為回應社會各持份者對ESG（環境、社會及企業管治）的關注，中國電力國際發展有限公司（下稱中國電力）（02380）對可持續發展的重視程度進一步提高，全力推動清潔能源及節能減排業務轉型，並認真履行社會責任及企業管治守則。憑着過去一年在ESG方面取得的傑出表現，中國電力再度獲得香港經濟日報「傑出環境、社會及企業管治表現嘉許計畫」頒發的「2021–2022年度傑出ESG企業」。

在能源業務融入並實踐ESG，正是中國電力現時積極推進的重點工作。在國家提出「雙碳」目標的大背景下，在能源清潔化、多元化、數位化、智慧化的變革大趨勢下，中國電力順時應變，正在開展一場有關發展理念、體制機制、戰略轉型的系統性革新。董事局主席賀徙在接受訪問時表示：「2021年是中國電力積極落實國家『雙碳』戰略要求、主動推動戰略轉型的開啟之年。2022年，是中國電力戰略轉型的攻堅之年，我們全面推動清潔能源主業務的落地落實，並融合能源產業創新協同的發展趨勢，致力提升本公司投資價值，實現股東利益最大化。」

致力成為世界知名綠色能源品牌

以新願景、新使命、新理念、新定位為引領的中國電力，在全面推動戰略轉型的同時，確立了2025、2030、2035年三個階段的發展目標──到2025年，成為中國一流的綠色低碳能源供應商，清潔能源佔比超過90%、清潔能源收入佔比超過70%；到2030年，邁向世界一流的綠色低碳能源供應商，境內清潔能源總裝機佔比超過95%；到2035年，成為世界一流的綠色低碳能源供應商，清潔低碳能源資產遍及超過30個國家和地區，成為具有國際影響力的綠色低碳能源品牌。

為實現成為「世界一流綠色低碳能源供應商」的願景，中國電力以「低碳賦能美好生活」為企業宗旨，以「綠色賦能 智慧創新 共同成就」為核心理念。過去一年，中國電力積極布局綠能新產業，正在朝着這三大方向全速展開。截至2022年上半年，中國電力整體清潔能源裝機量較2021年初增加449萬千瓦，清潔能源裝機佔比已經超過50%，成為香港資本市場上唯一實現從以傳統火電為主的企業轉型為以清潔能源為主的發電企業。

綠色賦能 全方位優化產業結構

助力國家「雙碳」目標實現、構建新型電力系統是電力企業未來發展的方向。中國電力「綠色賦能」的理念和實踐高度契合國家能源發展的大方向。為推進綠色轉型，中國電力一方面大力構建風、光、水等清潔低碳能源體系，一方面主動進軍儲能、綠電交通、氫能等綠能新產業，不斷拓闊能源發展格局，穩步向綠色低碳能源供應商轉型。

在繼續構建清潔低碳能源體系方面，中國電力一批新能源基地專案在2022年陸續建設及投產，包括湖北麻城市的多能互補百萬千瓦新能源基地專案、貴州普安百萬千瓦風光火儲一體化示範項目等。之前規劃建設的沽源「光伏+」示範項目，一期180兆瓦已於去年底成功並網，每年可減排二氧化碳約281,300噸，助力2022年北京冬奧會實現100%清潔能源供電。

▲ 湖北麻城市多能互補百萬千瓦新能源基地。

中國電力此前布局的綠能新產業亦陸續落地，目前已擁有啟源芯動力、新源智儲及新源勁吾等相關企業。2022年7月，啟源芯動力完成A輪10億元融資。截至2022年10月，超過15,000輛符合國家電投換電標準的換電重卡已投入運營，亦已建成超過120座換電站，近100座正在規劃及建設中。成立於2021年7月的電化學儲能專業平台──新源智儲，已成為國資委科改示範企業，其開發的青海格爾木專案、山東海陽專案、墨西哥Sonara專案等6個儲能項目已在2021年底至2022年陸續並網。董事長賀徙更獲得了2022年度儲能人物的榮譽稱號。至於新源勁吾則是由中國電力控股的彩色光伏科創公司，致力於光伏彩色化噴塗及廢舊光伏元件回收再利用技術的開發應用，其國內首條生產綫（北京通州）將於2022年底建成投產。據悉，新源勁吾的相關技術將在國內實現技術首創、市場首發，公司也正在參與國家能源局相關行業標準的制定。

與此同時，中國電力亦積極部署近年備受關注的氫能領域。中國電力受託管理的「中關村延慶園加氫站」，是北京市首家同時具備35兆帕和70兆帕加氫能力的加氫站。該站在2022年北京冬奧會及冬殘奧會期間，為60輛氫燃料電池客車提供加氫保障，為實現綠色冬奧目標提供強大助力。

▲ 中國電力以「新能源+」模式為基礎，助力鄉村地區生態、生產、生活全面發展。

向綠色低碳方向發展的同時，中國電力亦着手優化現有煤電業務、全面提高煤電生產效益，打造清潔火電。公司編製了《煤電機組能耗狀況分析及節能提效三年行動方案》，以降低供電煤耗作為主要目標，對中國電力燃煤機組節能減排工作具有重要指引作用。迄今為止，中國電力境內煤電機組全部完成超低排放改造。

智慧創新 發展智慧新能源項目

中國電力致力於智慧創新，緊貼能源技術與數碼技術深度創新融合的發展趨勢。2022年，國內首個源網荷儲一體化項目──魯北綜合智慧產業園源網荷儲一體化項目，已獲得核准及正式行政批復。今年，中國電力亦繼續推動「蕪湖綜合智慧零碳電廠」等綜合智慧項目建設，共開拓綜合智慧能源專案100餘個，涵蓋分散式光伏、分散式風電、分散式燃機、多能協同互補、風光火儲一體化、生物質發電、儲能等類型，覆蓋京津冀、長三角、大灣區以及成渝雙城經濟圈。

與此同時，中國電力繼續推動一批以縣域開發為主要模式的「新能源+」項目的開發。中國電力全資子公司中電長興與江蘇省常熟市聯合打造「零碳數位蔣巷鄉村振興專案」，以綜合能源運用、數位化平台搭建為基礎，以農副產品銷售、文旅專案合作等商業模式實現投資價值，助力鄉村地區生態、生產、生活全面發展。遼寧朝陽縣域開發建設以「新能源+」模式為基礎，成功平衡生態保護與經濟發展，拉動了周邊村莊經濟、帶動了農民致富增收。

▲ 新源智儲成為國資委科改示範企業，海內外儲能項目陸續並網。

中國電力積極推動企業內部資料資源分享，做好資訊系統開發升級，提高內部管理效率。例如升級了全新的中國電力科技與資訊管理系統、應用了RPA機器人和財務共用機器人專案、大型複雜工程設計施工全過程BIM及數位化應用專案等，而中國電力旗下蘇州共用服務公司亦獲頒2021年度中國財資獎「最佳共用平台獎」。

另外，為實現「碳金融+綜合智慧能源」的創新發展，中國電力推出內地首個以火電資產為基礎資產的基礎設施類REITs產品、並發行內地首只10億元「鄉村振興」熊貓債券。而遼寧朝陽500兆瓦平價光伏示範項目則實現了內地首宗平價綠證交易，與新型電力銷售市場協同推動，全年實現綠電交易約23,488兆瓦時。

共同成就 拓長期戰略合作夥伴

中國電力十分注重共同成就，致力探索合作共贏的生態圈。2022年，與各級地方政府、主要客戶、產業上下游企業等簽訂合作協定逾300份，獲取項目資源逾2,000萬千瓦。

為配合高載能、高耗能企業低碳轉型的需求，中國電力成功通過創新合作模式，培養了一批長期戰略合作夥伴，包括京東、建龍等5家企業以及隆基股份、特變電工等10家供應鏈企業，累計與重要客戶簽訂合作協定51份，同時與華為、騰訊、聯想合作建設低碳零碳大資料中心，以及與各綜合性大學及知名電力院校進行深度技術交流。另外，中國電力加入了香港中企協能源行業委員會，積極為能源委開展工作建言獻策，協助能源委和香港環境保護署開展交流活動。

▲ 中國電力與華為簽訂戰略合作協議。

確立行之有效管治制度 開展社會責任關愛活動

在現今的營商環境下，企業管治表現已成為企業應變及風險管理能力的代名詞。中國電力具有中央企業、香港註冊企業和香港上市公司等多重身份，因此其企業管治架構不僅需要遵守適用中國法律法規、國有資產監管法律法規，還要符合中國香港法律及香港聯合交易所的監管要求。

歷經不斷的探索和實踐，中國電力已形成一個規範的管治架構：除人員結構符合法律法規及上市公司要求外，董事能力、技能及經驗也力求保持多元化，現正計畫委任女性董事局成員。同時，公司已建構由股東、董事局、董事局轄下委員會（審核委員會、風險管理委員會、薪酬及提名委員會、執行委員會）、管理層相互分設的管治架構，各個主體獨立運作、有效制衡、協調運轉。

為有效從管治層面實踐ESG，中國電力建立了完善的可持續發展組織架構，以可持續發展工作委員會為骨幹推動可持續發展事宜的開展，並及時向風險管理委員會及董事局彙報。而可持續發展工作委員會直接管理了包括氣候議題的識別、氣候風險點的識別分析、氣候相關行動建議方案等，經由風險管理委員會審核上報董事局審議。

構建互利共贏社會 堅持落實抗疫保電

中國電力注重對員工關愛，持續加強與社會各界的交流合作，構建起互利共贏的良好格局。中國電力始終強調員工利益無小事，在關注員工安全健康方面，已向公司員工連續發放12年特重病救助，僅2021年發放特重病救助金535,000元；幫助困難員工子女繼續就學17名，發放「金秋助學金」64,500元，組織員工關愛活動235次。

中國電力將關愛從企業員工擴展至社區學校，不斷優化社會公益活動管理，持續推進「映山紅」的公益品牌專案，開展助學活動，助力當地社會經濟發展。2021年，全系統組織員工參加公益捐贈總額逾300萬元、開展義工服務168次、參與義工活動近5,000人次。其中，中國電力本部以朝陽光伏為依託，連續四年開展了本部「朝陽助學」一對一助學活動，共幫助225名貧困學生圓夢校園，捐贈助學款60萬元，百餘冊圖書及其他學習用品。

為減低疫情反覆對生產運行造成的不利影響，中國電力持續加強防控，全力以赴做好「抗疫 保電」工作。如安徽平圩發電為有效應對當地疫情帶來的影響，生產關鍵崗位人員連續駐廠42天，發揮華東電網保供電源的主力作用。去年下半年以來，中國電力確保機組能開盡開、應發盡發，擔負好能源央企保供電、保供熱、保民生的責任擔當，在能源保供考核中被評為A類單位。

香港疫情防控方面，在今年初第五波疫情關鍵時期，中國電力積極參與各項抗疫工作，展現社會責任和央企擔當，包括安排義工隊到社區中心參與包裝抗疫物資，由政府派發給有需要的市民。義工隊亦走進社區，到灣仔長者服務中心開展義工活動，並上樓探訪慰問獨居長者，送上端午節禮物和溫馨祝福。

▲ 在支持疫情防控方面，中國電力義工隊積極參與各項抗疫工作。

（特約）