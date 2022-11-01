【澳洲移民回流首選】悉尼上北岸Turramurra　經濟地位「全澳之冠」　區內矜罕公寓項目面世

提起澳洲悉尼的高尚住宅居，許多人都會聯想到港人熟悉的老牌豪宅區Mosman，或熱門華人社區Chatswood。不過根據澳洲統計局最新調查指出，位於悉尼上北岸的Turramurra，其所在的Ku-ring-gai行政區，社會經濟地位力壓Mosman及Chatswood成「全澳之冠」。最近Turramurra當地推出罕見低密度精品住宅The Gilroy，針對嚮往尊尚生活又想減省打理獨立屋負擔的自住買家，為回流澳洲及準備移民當地人士提供理想生活選擇。

今天的Turramurra被視為「隱形富豪區 」，並持續吸引區外客青睞。究竟Turramurra有何優勢，能跑贏Mosman、 Chatswood等一眾悉尼傳統豪宅區份？根據2021年人口普查，Turramurra家庭每周收入達到3,000澳元，比悉尼平均高出4成，是悉尼數一數二高收入社區。而Turramurra更滙聚不少專業人士及社會賢達，猶如香港的南區。該區距離市中心只25分鐘車程，距離火車站僅3分鐘的步行距離，周遭環境寧靜舒適並高度綠化，加上居民教育程度高，締造優質社區的良好基礎。

名校林立 綠化休憩配套完善

對於有小朋友的家庭來說，Turramurra更是不二之選，皆因Turramurra屬於名校區，為孩子創造有利的教育條件。區內知名私立學校林立，悉尼「Top 10 Private School」其中3間便位於附近，且全部10至15分鐘車程可到達，對小朋友日後升學有莫大益處。The Gilroy質素優越之餘，項目所在地亦矜罕尊貴；傲立於書香地段，周邊有多所貴族學校，包括全悉尼首10大私立學校Pymble Ladies' College、Knox Grammar School以及Abbotsleigh School for Girls。其中，澳洲前總理Gough Whitlam及著名演員Hugh Jackman便曾就讀Knox Grammar School，而藝人宋熙年則曾就讀於Pymble Ladies’ College。

另一方面，Turramurra與大自然接近，距離國家公園Ku-Ring-Gai Chase National Park只有10分鐘車程，區內亦有充足休憩設施如遊樂場、運動場等，為孩子提供理想的活動環境。

此外，Turramurra 8公里內有8個高爾夫球場，並有碼頭Empire Marina、Apple Tree Bay Boat Ramp。區內還有超及市場及數個大型商場，包括Chatswood、Macquarie Centre等熱門購物熱點，同樣駕車僅10至15分鐘即可抵達。對Turramurra居民來說，無論食、買、玩都極之方便。

買家看好前景 質素媲美獨立屋

目前Turramurra區內以自住客為主，佔比達80%。澳洲房地產研究機構Real Estate數據則顯示，該區公寓及獨立屋過去一個月放盤量僅有30個，但有多達千名客戶感興趣，反映盤源長期稀缺之餘，亦見買家對該區前景看俏。作為市內隱形富豪的聚居地，Turramurra獨立屋平均成交價達200萬澳元，部分甚至錄得逾1,000萬澳元。

除了一盤難求，該區新盤更是相當罕有。Ray White近日推出所代理的當地少有低密度新盤The Gilroy，為全球獨家首次開盤，比澳洲更早2星期開售。The Gilroy最罕有之處，在於Turramurra現時缺乏高端公寓；故對於有子女，希望享有獨立屋的尊貴舒適又想節省打理花園、泳池等家務工夫的家庭及Downsizer來說，The Gilroy便相當稀有。發展商便覷準當區需要，推出3房以上的大面積開則單位，並預料開售後將迅速被市場消化。

項目主攻一梯兩伙，用料及配套媲美獨立屋；每戶開則逾千方呎，均為3房至4房設計，實用面積由1,600至5,600呎不等，室外空間（Balcony）亦逾300方呎，且配備兩個車位供住客使用。此外，The Gilroy單位全數提供獨立屋配套餐具室（Butlers Pantry），同時涵蓋多功能空間（Multi-Purpose Room），業主可與發展商商討將之變身成私人電影院、瑜珈室或工作間。

項目旁建獨立屋作示範單位

項目發展商Rudder Group集發展商與建築商於一身，長期在澳洲多個城市興建豪宅，今次更花心思在項目附近興建一所獨立屋作示範單位，還原單位內籠及高質的交樓標準，務求給予客戶信心保證。

▲ 發展商更在項目附近興建獨立屋作示範單位，還原單位內籠及交樓標準。

如欲了解更多The Gilroy的細節詳情，可於本周六（5日）、日（6日）到Ray White設於尖沙咀的展銷會，屆時更有「悉尼貴族學校大全」及「移澳港人分享會」免費講座。前者邀請AAC升學顧問及當地貴族學校家長分享選校心得，後者邀請90年代曾於Chatswood居住，及後毅然決定搬遷至悉尼上北岸定居的當地人，探討背後原因及分享真實居住體驗，萬勿錯過！

展銷會

日期：11月5、6日（星期六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室（The Balmoral Display Gallery）

立即登記:https://bit.ly/3gY8jNY

免費講座

悉尼貴族學校大全

日期：11月5日（星期六）

時間：下午3時

移澳港人分享會

（主辦單位邀得曾於Chatswood居住，及後遷至悉尼上北岸定居的當地人士，分享移居Turramurra的原因及真實居住體驗。）

日期：11月6日（星期日）

時間：下午3時

(特約)