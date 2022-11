金融創新從想像開始　揭示銀行服務未來式

由財經事務及庫務局與投資推廣署主辦的「香港金融科技周2022」,是金融及金融科技業界的年度重要盛事,於10月31日至11月4日以實體及綫上形式舉行,滙聚全球金融科技公司、銀行、保險及資產管理業的金融機構、投資者及監管機構,一同圍繞「突破界限 共創非凡」主題進行探討。今年滙豐銀行作為活動「知識夥伴」,有多名講者獲邀參與論壇及演講,分享滙豐在金融科技不同範疇的發展進程及創新方案。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如(Maggie Ng)獲邀於論壇首日(10月31日),發表以「We Are the Bank of the Future」為題的主題演講。伍楊玉如在演講開首表示,企業管理層應最少花10%時間構想「未來」,但現實中他們大多忙於處理「現在」的工作,導致甚少思考未來應該如何。以銀行業為例,疫情下數碼變革步伐大幅加快,思考未來銀行模式成為業務發展的重中之重。而過去一年滙豐一直扮演未來銀行創新的引領者角色,眾多已推出和計劃中的數碼項目都印證了這一點。

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如(Maggie Ng)表示,企業管理層應最少花10%時間構想「未來」。

揭示未來銀行4大支柱

伍楊玉如分享,滙豐的未來銀行策略包括4大支柱,分別是滿足個人化需求的產品(Product)、加速數碼化的服務(Service)、開放的市場(Market),以及創新的業務模式(Model)。「面對市場競爭,未來銀行的產品,必須帶給客戶個人化體驗。滙豐致力以客戶任何感興趣的方式為他們提供個人化服務,例子有預算計劃功能、個人化投資顧問服務等,理念是透過開發不同的數碼工具,將控制權交回客戶手上。」

伍楊玉如又提到,疫情持續3年以來,滙豐亦經歷了一場數碼服務變革。在今年初第五波疫情期間,8成分行關閉下,團隊在短短2至3周內變陣,提升數碼平台支援,讓80%銀行服務可於流動平台進行,打造隨時隨地提供服務的虛擬分行。總結下來,在2019至2022年,數碼平台交易上升逾1倍,但伍楊玉如強調,綫下服務仍然重要,未來銀行在拓展數碼平台以外,亦要確保無縫的人機互動及連接。

▲ 伍楊玉如於論壇上預告元宇宙將是滙豐的未來銀行發展重點之一。

積分互通 打造無縫體驗

現今銀行數碼服務眾多,不同市場的互聯互通有助提升客戶體驗,伍楊玉如以「Reward+」App為例,它除了是一個信用卡獎賞App,亦提供開放式API連接功能,方便滙豐與其他商業夥伴,合作提供無縫的積分轉換功能,現已涵蓋MTR Mobile、易賞錢,以及主要的酒店及航空公司等。滙豐的PayMe是另一個最具代表性的開放平台,它改變了大眾對支付的想法,作為滙豐開發的電子錢包,PayMe不限於滙豐戶口持有人使用,而是所有人均可使用,推動開放市場的發展。

業務模式方面,伍楊玉如提到滙豐已着手與數據科學家商討,探索數碼身分(Digital Identity)的應用研究,並與眾多金融科技初創及其他商業夥伴合作。她又預告元宇宙是發展重點之一,例如即將推出的Metaverse Gallery,客戶可上傳NFT作為數碼身分,體驗藝術館及計劃中的虛擬時裝表演,獲得獨特的創新體驗。

▲ 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹(Brian)表示元宇宙為不論身在何處的所有人,創造了一個共享的虛擬環境和經濟。

元宇宙為銀行創4大價值

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹(Brian)獲邀參與「Web 3, Metaverse & NFT」專題討論。被問到元宇宙的重要性,他表示元宇宙為不論身在何處的所有人,創造了一個共享的虛擬環境和經濟:「元宇宙對於建構數碼化未來至關重要,令每個人都能在虛擬環境中,無縫於工作、娛樂和社交之間切換。」他補充,元宇宙對金融未來發展至關重要,其中可帮助銀行業更有效發掘以Z世代為主的新客戶群,分析元宇宙的大數據有助開發個性化產品與服務。隨著虛擬資產監管的日趨完善,金融機構將有機會研究發展更多適當的產品和服務,配合市場參與者和投資者的需求。

創新體驗活動 推陳出新

許長虹指,滙豐近年亦積極向公眾介紹元宇宙,在不同範疇作出了不少新嘗試:「箇中關鍵是為客戶打造更具創新性和沉浸感的體驗,例如舉辦全港首個現實x元宇宙音樂會『DuoVerse』,由歌手Tyson Yoshi及Serrini於現場及以Avatar方式同步於元宇宙演出。另外,適逢國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽即將舉行,我們與The Sandbox合作,在元宇宙平台推出一系列虛擬欖球任務,呈現身歷其境的獨特體驗,這些任務亦將在比賽場地的不同地方進行,打造元宇宙x實體的獨特『O2O』體驗。」

▲ 許長虹強調,滙豐以客戶為中心,已準備好採用元宇宙及大數據洞察客戶未來需要,優化產品和服務流程設計。

此外,滙豐還將打通虛擬與現實世界服務體驗界限,將在11月11日「虛擬賺,現實歎」活動,客戶可在虛擬世界玩完遊戲挑戰後,賺取真實獎賞。

許長虹強調,以客戶為中心,滙豐已準備好採用元宇宙及大數據洞察客戶未來需要,優化產品和服務流程設計。許長虹表示,滙豐在推動創新和金融科技發展方面扮演着重要的角色,期望未來能與更多具熱誠的行業領導者合作。

(特約)